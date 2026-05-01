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शिमला में टैक्सी ड्राइवर को लात मारने वाला ASI सस्पेंड, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन

वहीं, एसपी गौरव सिंह ने बताया, आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया है. मामले की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो का विभागीय जांच किया जाएगा'.

शिमला: शिमला पुलिस की कथित तौर पर दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक एएसआई टैक्सी चालक को लात मारते दिख रहा है. वहीं, पुलिसकर्मी की ये हरकत टैक्सी चालक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं, एक वीडियो में पीड़ित टैक्सी चालक ने पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही एसपी शिमला ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया है.

वहीं, एक वायरल वीडियो में पीड़ित टैक्सी चालक ने आपबीती सुनाई है. टैक्सी चालक के अनुसार, शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे उसने गाड़ी पार्क की थी. इस दौरान गाड़ी पार्क करने को लेकर पुलिस ने पहले उसे धमकाया और गाड़ी हटाने को कहा. इस दौरान टैक्सी चालक अपनी गाड़ी हटा ही रहा था कि पुलिसकर्मी ने उसे लात मारी. घटना के दौरान ड्राइवर का मोबाइल कैमरा ऑन था, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी की हरकत कैमरे में कैद हो गई.

पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 'वह आज सुबह टूटू के तवी मोड पर सड़क किनारे अपनी गाड़ी लगाई हुई थी. तभी पुलिस वहां पर आई और उसे जबरन गाड़ी हटाने को कहा. वह गाड़ी हटा ही रहा था, तभी पुलिस ने जबरदस्ती उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी. जिससे दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने उसे लात मारी, जिसका उसने वीडियो बनाया है'.

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