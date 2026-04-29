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गर्मी से गिरा पर्यटकों का ग्राफ, ASI ने जारी की एडवाइजरी; आगरा आएं तो यह सावधानी बरतें

गर्मी से गिरा पर्यटकों का ग्राफ, ASI ने जारी की एडवाइजरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर भारत में गर्मी तेवर दिखा रही है. ऐसे में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का ग्राफ भी गिर गया है. गर्मी की वजह से हर दिन 10 से 15 पर्यटकों की ताजमहल परिसर में तबीयत खराब हो रही है. ASI ने पर्यटकों की सेहत और सुविधा के लिए ताजमहल परिसर में 54 से अधिक कूलर लगवाए हैं. ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है. ASI पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है.

अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है. 15 अप्रैल से आगरा समेत अन्य जिलों में आसमान से आग बरस रही है. हर दिन ताजमहल का दीदार करने हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. मगर, गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या कम हुई है.

आगरा आएं तो यह सावधानी बरतें. (Video Credit: ETV Bharat)

ताजमहल और अन्य स्मारकों में भ्रमण के दौरान पर्यटकों की तबीयत खराब हो रही हैं. उन्हें उपचार तक कराना पड़ रहा है. गर्मी में पर्यटकों के हित और सेहत को लेकर ASI ने नई एडवाइजरी तैयारी की है. इसमें ताजमहल में कूलर और ठंडे पानी पीने के स्थान के साथ ही कहां पर हैं. इसकी भी जानकारी है.

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एंट्री के चलते कूलर लगवाए हैं. इसके साथ ही ताजमहल परिसर में कूलर लगवाएं हैं.

जहां पर गर्मी से परेशान पर्यटक ठंडी हवा ले सकें. ताजमहल परिसर में 54 से अधिक कूलर हैं. इसके साथ ही ताजमहल परिसर में पर्यटकों के लिए मौजूद पानी के हर प्वॉइंट से ठंडे पानी की व्यवस्था की है.

ASI ने जारी की एडवाइजरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में लगेंगे बोर्ड: ASI ने भीषण गर्मी को लेकर सात प्वॉइंटस के एडवाइजरी बोर्ड बनवाएं हैं. यह तीनों स्मारक ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में लगवाएं जाएंगे.

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि गर्मी के चलते पर्यटकों को सतर्क करने के लिए ताजमहल के एंट्री गेट पूर्वी और पश्चिमी गेट के साथ ही रॉयल गेट पर एडवाइजरी का बोर्ड लगाया जा रहे हैं. इससे पर्यटक को स्मारक विजिट के दौरान कोई परेशानी न हो.

धरोहर अमूल्य हैं. मगर, हर पर्यटक का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है. इसलिए, विभाग की मंशा है कि स्मारकों का भ्रमण करने आने वाले पर्यटक गर्मी से बचें और सुरक्षित भ्रमण करके आगरा से अच्छी यादें लेकर जाएं.