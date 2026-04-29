गर्मी से गिरा पर्यटकों का ग्राफ, ASI ने जारी की एडवाइजरी; आगरा आएं तो यह सावधानी बरतें
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर कूलर लगवाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 12:28 PM IST
आगरा: उत्तर भारत में गर्मी तेवर दिखा रही है. ऐसे में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का ग्राफ भी गिर गया है. गर्मी की वजह से हर दिन 10 से 15 पर्यटकों की ताजमहल परिसर में तबीयत खराब हो रही है. ASI ने पर्यटकों की सेहत और सुविधा के लिए ताजमहल परिसर में 54 से अधिक कूलर लगवाए हैं. ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है. ASI पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है.
अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है. 15 अप्रैल से आगरा समेत अन्य जिलों में आसमान से आग बरस रही है. हर दिन ताजमहल का दीदार करने हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. मगर, गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या कम हुई है.
ताजमहल और अन्य स्मारकों में भ्रमण के दौरान पर्यटकों की तबीयत खराब हो रही हैं. उन्हें उपचार तक कराना पड़ रहा है. गर्मी में पर्यटकों के हित और सेहत को लेकर ASI ने नई एडवाइजरी तैयारी की है. इसमें ताजमहल में कूलर और ठंडे पानी पीने के स्थान के साथ ही कहां पर हैं. इसकी भी जानकारी है.
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एंट्री के चलते कूलर लगवाए हैं. इसके साथ ही ताजमहल परिसर में कूलर लगवाएं हैं.
जहां पर गर्मी से परेशान पर्यटक ठंडी हवा ले सकें. ताजमहल परिसर में 54 से अधिक कूलर हैं. इसके साथ ही ताजमहल परिसर में पर्यटकों के लिए मौजूद पानी के हर प्वॉइंट से ठंडे पानी की व्यवस्था की है.
ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में लगेंगे बोर्ड: ASI ने भीषण गर्मी को लेकर सात प्वॉइंटस के एडवाइजरी बोर्ड बनवाएं हैं. यह तीनों स्मारक ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में लगवाएं जाएंगे.
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि गर्मी के चलते पर्यटकों को सतर्क करने के लिए ताजमहल के एंट्री गेट पूर्वी और पश्चिमी गेट के साथ ही रॉयल गेट पर एडवाइजरी का बोर्ड लगाया जा रहे हैं. इससे पर्यटक को स्मारक विजिट के दौरान कोई परेशानी न हो.
धरोहर अमूल्य हैं. मगर, हर पर्यटक का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है. इसलिए, विभाग की मंशा है कि स्मारकों का भ्रमण करने आने वाले पर्यटक गर्मी से बचें और सुरक्षित भ्रमण करके आगरा से अच्छी यादें लेकर जाएं.
ताजमहल देखने आए पर्यटक तिथि पर्यटकों की संख्या ( भारतीय और विदेशी)
|28 अप्रैल
|9659
|27 अप्रैल
|11667
|26 अप्रैल
|16418
|25 अप्रैल
|17347
|23 अप्रैल
|13551
|22 अप्रैल
|10867
|21 अप्रैल
|10909
गर्मी पर भारी ताज का दीदार: प्रयागराज से बच्चों के साथ घूमने आईं डॉ. अंजली सिंह ने कहा कि बच्चों में ताजमहल देखने को लेकर बहुत उत्साह था. दो से तीन घंटे ताजमहल परिसर में बिताने की प्लानिंग की थी.
आगरा आए तो यहां पर गर्मी बहुत है. बच्चे गर्मी में परेशान हो गए तो एक घंटे में ही ताजमहल देखकर बाहर निकल आए हैं. लोगों से अपील है कि ताजमहल देखने आएं तो अपनी पानी की बोतल जरूर लेकर आएं. परिसर में ठंडे पानी की व्यवस्था है. यदि गर्मी लगे तो कूलर में बैठकर आराम करें.
उड़ीसा से ताजहल देखने आईं पर्यटक शुभलक्ष्मी ने बताया कि ताजमहल बेहद खूबसूरत है. उसे देखकर बहुत अच्छा लगा. मगर, गर्मी अधिक है. जिससे परेशानी हुई है. मगर, बहुत अच्छा लगा.
वहीं मुरैना से आए पर्यटक किशन शर्मा ने बताया कि आगरा में अधिक कर्मी की वजह से ताजमहल में अधिक गर्मी लगी. तेज धूप में ताजमहल के पत्थर तप रहे हैं. इससे अधिक गर्मी लगी. ताजमहल में पानी की सही व्यवस्था है.
उड़ीसा से आए पर्यटक मनोज राउत ने बताया कि ताजमहल पहली बार देखने आए हैं. ताजमहल बेहद खूबसूरत है. मगर, गर्मी की वजह से परेशानी हुई. इसलिए, लोगों से अपील है कि सुबह और शाम में ताजमहल घूमें.
लू लगने के लक्षण
- शरीर में भारीपन
- चक्कर आना
- उल्टी आना
- तेज बुखार आना
- दस्त होना
- कमजोरी आना
- अधिक प्यास लगना
- पसीना आना
- त्वचा में लालिमा
- सांस लेने की दर में वृद्धि
- हृदय गति का बढ़ना
आगरा का का तापमान
|तिथि
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|28 अप्रैल
|42.1°C
|27.8°C
|27 अप्रैल
|44.4°C
|27.5°C
|26 अप्रैल
|43.9°C
|27.5°C
|25 अप्रैल
|44.5°C
|25.9°C
|24 अप्रैल
|44.0°C
|23.9°C
|23 अप्रैल
|43.2°C
|24.3°C
|22 अप्रैल
|43.0°C
|24.8°C
|21 अप्रैल
|41.4°C
|23.4°C
गर्मी से पहले भी हुई हैं पर्यटकों की मौत: मई 2025 में ताजमहल परिसर में महाराष्ट्र के लातूर निवासी 45 वर्षीय शिवलिंग बबय्या स्वामी की रॉयल गेट के पास तबीयत बिगड़ी थी. शिवलिंग बबयया स्वामी बेहोश होकर गिरे और मौत हो गई.
मई 2025 में कर्नाटक के बागलकोट के अप्पासी शिल्पग्राम में भीषण गर्मी के कारण बेहोश होकर गिरे और दम तोड़ दिया. गर्मी और बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई थी.
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