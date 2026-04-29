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MCD के शाहदरा उत्तरी जोन कार्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर ASI ने दी जान, छह महीने से निलंबित थे

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के शाहदरा उत्तरी जोन कार्यालय में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक एएसआई ने कार्यालय के तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी. मृतक की पहचान राजकुमार सोलंकी के रूप में हुई है, जो निगम के डेम्स विभाग में तैनात थे और पिछले करीब छह महीने से निलंबित चल रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार सोलंकी लंबे समय से बहाली न होने के कारण मानसिक तनाव में थे.

बताया जा रहा है कि उन्होंने कई बार बहाली के प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस निर्णय न होने से वह अवसाद में चले गए थे. बुधवार को अचानक उन्होंने कार्यालय जाकर जान दे दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.