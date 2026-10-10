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एसपी चुनाराम जाट ने एएसआई दुर्गाराम की पार्थिव देह को कंधा देकर दी अंतिम विदाई, जोधपुर में दौड़ते समय आया था हार्ट अटैक

एएसआई दुर्गाराम की पार्थिव देह को कंधा देते एसपी चुनाराम जाट ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जोधपुर में प्रमोशन ट्रेनिंग के दौरान बाड़मेर पुलिस के जवान एएसआई दुर्गाराम दहिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुए निधन के बाद शनिवार को उनकी पार्थिव देह बाड़मेर पहुंची. यहां पुलिस लाइन परिसर में बाड़मेर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत साथी दुर्गाराम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

रिश्तेदार सताराम ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद दुर्गाराम की पार्थिव देह को फूलों से सजे वाहन में उनके पैतृक गांव नेतराड के लिए रवाना किया गया. इससे पहले बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट और एएसपी नितेश आर्य सहित कई पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपने साथी के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए भावभीनी विदाई दी. अपने साथी को अंतिम विदाई देते समय पुलिस अधिकारियों और जवानों की आंखें नम हो गईं.