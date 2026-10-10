एसपी चुनाराम जाट ने एएसआई दुर्गाराम की पार्थिव देह को कंधा देकर दी अंतिम विदाई, जोधपुर में दौड़ते समय आया था हार्ट अटैक
एएसआई दुर्गाराम 1996 में पुलिस में भर्ती हुए थे. उनके परिवार में दो पुत्र हैं.
Published : October 10, 2026 at 1:51 PM IST
बाड़मेर: जोधपुर में प्रमोशन ट्रेनिंग के दौरान बाड़मेर पुलिस के जवान एएसआई दुर्गाराम दहिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुए निधन के बाद शनिवार को उनकी पार्थिव देह बाड़मेर पहुंची. यहां पुलिस लाइन परिसर में बाड़मेर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत साथी दुर्गाराम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.
रिश्तेदार सताराम ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद दुर्गाराम की पार्थिव देह को फूलों से सजे वाहन में उनके पैतृक गांव नेतराड के लिए रवाना किया गया. इससे पहले बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट और एएसपी नितेश आर्य सहित कई पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपने साथी के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए भावभीनी विदाई दी. अपने साथी को अंतिम विदाई देते समय पुलिस अधिकारियों और जवानों की आंखें नम हो गईं.
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सताराम ने बताया कि बाड़मेर जिले के गिराब थाने में पदस्थापित सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआई) दुर्गाराम (50) सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने के लिए गुरुवार को जोधपुर गए थे. वहां आरपीटीसी (राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर) में शुक्रवार सुबह दौड़ करते समय वे अचानक बेसुध होकर गिर पड़े. पुलिसकर्मी उन्हें नजदीक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. शनिवार सुबह जोधपुर से दुर्गाराम की पार्थिव देह बाड़मेर लाई गई. यहां पुलिस लाइन में बाड़मेर पुलिस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने दुर्गाराम के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उन्हें भावभीनी विदाई दी. दिवंगत एएसआई दुर्गाराम का उनके पैतृक गांव नेतराड में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. रिश्तेदार सताराम के अनुसार दुर्गाराम 1996 में पुलिस में भर्ती हुए थे. उनके दो पुत्र हैं.