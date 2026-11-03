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मधुबनी फायरिंग केस : ASI सस्पेंड, 25 हजार का इनाम घोषित..SP बोले- फांसी की सजा दिलवाएंगे

मधुबनी बलीराजगढ़ गांव फायरिंग केस ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी में फायरिंग करने वाले एएसआई चंद्रमोहन सिंह पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की. एसपी ने आरोपी एएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही उसे सेवा से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई चल रही है.

गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित