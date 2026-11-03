मधुबनी फायरिंग केस : ASI सस्पेंड, 25 हजार का इनाम घोषित..SP बोले- फांसी की सजा दिलवाएंगे
Madhubani Firing Case: फायरिंग करने वाले ASI चंद्रमोहन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया. उसपर 25 हजार रुपये इनाम रखा गया है. रिपोर्ट-राज कुमार झा
Published : November 3, 2026 at 2:09 PM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी में फायरिंग करने वाले एएसआई चंद्रमोहन सिंह पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की. एसपी ने आरोपी एएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही उसे सेवा से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई चल रही है.
गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित
मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी एएसआई फरार चल रहा है. उसपर बाबूबरही थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के लिए 5 स्पेशल टीमें गठित की गई हैं. इसके साथ ही उसके ऊपर इनाम की भी घोषणा की गई है.
"गिरफ्तारी के लिए 5 स्पेशल टीमें गठित की गई हैं. आरोपी एएसआई की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है. उस पर 25 हजार का इनाम रखा गया है. गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल के तहत इसे फांसी दिलवाने का काम करेंगे." -योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी
क्या है पूरा मामला?
मधुबनी एसपी के अनुसार पूरा मामला सोमवार की रात का है. उन्होंने बताया कि सोमवार की रात करीब एक बजे बाबूबरही थाना के डायल 112 को सूचना मिली कि बलीराजगढ़ में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है.
फायरिंग में कई लोगों को गोली लगी है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने के बाद एसपी अपनी पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. वहां उन्होंने जख्मियों के परिजनों से घटना की जानकारी ली और फिर घटनास्थल बलीराजगढ़ पहुंचे.
गांव पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली तो हैरान करने वाला मामला सामने आया. एसपी ने बताया कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खुदाई का काम चल रहा है. वहां पर एएसआई चंद्रमोहन सिंह की तैनाती थी.
घटना की रात क्या हुआ?
एसपी ने बताया कि, एएसआई चंद्रमोहन सिंह का उसी गांव की एक महिला से संबंध था. इस कारण वह गांव में आते-जाते रहता था, जो गांव के लोगों को पसंद नहीं था. घटना की रात सोमवार को भी वह गांव में उस महिला के घर गया था.
ग्रामीणों ने बाहर से किया बंद
एएसआई जैसे ही महिला के घर में गया, पड़ोस की एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उस घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हल्ला करने लगी. महिला के हल्ला करने पर देर रात काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.
रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग
एएसआई को जब लगा कि वह फंस गया है, तो उसने बचने के लिए बंद घर की खिड़की से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया. फायरिंग होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी.
अशोक यादव की मौके पर मौत
इस फायरिंग में कुल चार लोगों को गोली लगी, जिसमें महिला भी शामिल है. गोली लगने के कारण एक व्यक्ति अशोक यादव (45 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अशोक के सिर और सीने में गोली लगी है.
कई लोग हुए गंभीर घायल
इसके अलावा एक महिला फूलो देवी (40 वर्ष) को पेट में गोली लगी. विजेंद्र यादव (45 वर्ष) को गले में गोली लगी और धनिक लाल यादव को पैर में गोली लगी. स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 5-6 राउंड फायरिंग हुई है, जबकि एसपी ने 3-4 राउंड की पुष्टि की है.
सदर अस्पताल में इलाज जारी
चार लोगों को गोली लगने के बाद कोहराम मच गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने अशोक यादव को मृत घोषित कर दिया और अन्य तीन को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल जाने के दौरान महिला फूलो देवी की भी मौत हो गई. हालांकि पुलिस ने अभी तक एक मौत की ही पुष्टि की है. अन्य जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.
पुलिस ने की अपील
घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल है. गांव में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस ने कहा कि, किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को इसकी सूचना दें.
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