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फरीदाबाद में ASI पर हमला, महिला मित्र को जबरन ले गए बदमाश, पुलिस ने पीछा कर छुड़ाया

फरीदाबाद : ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 में शुक्रवार देर रात एक पुलिसकर्मी पर हमला कर उसकी महिला मित्र को जबरन साथ ले जाने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हुईं और तकनीकी सहायता से आरोपियों की तलाश शुरू की गई. कुछ ही देर में पुलिस ने पीछा करते हुए महिला को आरोपियों के कब्जे से सुरक्षित बरामद कर लिया. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

महिला मित्र के साथ बैठे थे : पुलिस के मुताबिक, बीपीटीपी थाने में तैनात एएसआई धर्मेंद्र शुक्रवार रात सेक्टर-78 में विज्ञान भवन के पीछे अपनी कार में महिला मित्र के साथ बैठे थे. महिला के डेंटिस्ट होने की जानकारी सामने आई है. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल कार के आगे लगाकर रास्ता रोक दिया.

एएसआई के साथ युवकों ने की मारपीट : आरोप है कि एएसआई ने जब युवकों की इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान दो और युवक वहां पहुंच गए. आरोपियों में से एक के पास लोहे की रॉड थी, जिससे एएसआई पर हमला किया गया. हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया. मारपीट के बीच आरोपियों ने कार पर भी कब्जा कर लिया. एक युवक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि दूसरे ने पीछे की सीट पर बैठी महिला को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद आरोपी महिला को जबरन कार में लेकर वहां से फरार हो गए.

एक आरोपी को पकड़ा गया : घटना के बाद घायल एएसआई ने हिम्मत दिखाते हुए मौके पर मौजूद एक आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद उन्होंने अपने थाने और क्राइम ब्रांच को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तत्काल सक्रिय हो गईं. क्राइम ब्रांच सेक्टर-75 और सेक्टर-65 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की. इसके साथ ही पुलिस ने तकनीकी माध्यमों से फरार आरोपियों और कार की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास शुरू किया. लोकेशन मिलने के बाद पुलिस टीमों ने आरोपियों का पीछा किया.

कार से महिला को निकाला : पुलिस के मुताबिक, गांव फरीदपुर बस अड्डे के पास आरोपियों की कार को घेर लिया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. महिला के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है. चोट लगने के कारण उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. वहीं हमले में घायल एएसआई का भी इलाज कराया गया है.