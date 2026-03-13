ETV Bharat / state

सोनीपत में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार

सोनीपत में विजिलेंस टीम ने एएसआई पवन कुमार को केस से नाम हटाने के बदले ₹5 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

ASI Arrested Taking Bribe in Sonipat
सोनीपत में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ रोहतक विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि एएसआई पवन कुमार ने एक मामले में आरोपितों को केस से बाहर निकालने के नाम पर शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी. शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को ₹5 हजार की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही काबू कर लिया. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ रोहतक ले गई, जहां उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

केस से नाम हटाने के बदले मांगी रिश्वत: शिकायतकर्ता प्रमोद की मानें तो सोनीपत के बड़ी थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले गन्नौर पुल के नीचे राहुल पुत्र सतीश निवासी बादली, जिला झज्जर के साथ मारपीट की घटना हुई थी. इस मामले में गढ़ी केसरी निवासी प्रमोद कुमार और उसके दोनों बेटों के खिलाफ थाना बड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस केस की जांच एएसआई पवन कुमार के पास थी. आरोप है कि जांच के दौरान एएसआई ने प्रमोद और उसके बेटों का नाम केस से निकालने के लिए पैसे की मांग शुरू कर दी.

रिश्वतखोर एएसआई रंगेहाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)

पहले भी ले चुका था ₹35 हजार: शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने विजिलेंस टीम को दी शिकायत में बताया कि एएसआई पवन कुमार पहले ही उससे करीब ₹35 हजार रुपये ले चुका था. इसके बावजूद वह लगातार और पैसे की मांग कर रहा था. आरोपी एएसआई ने बाद में ₹10 हजार रुपये और मांगे. बताया गया कि दो दिन पहले प्रमोद की ओर से उसे ₹5 हजार रुपये और दे दिए गए थे, जबकि बाकी ₹5 हजार रुपये अभी देने बाकी थे. लगातार हो रही मांग से परेशान होकर प्रमोद कुमार ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस रोहतक से कर दी.

ट्रैप लगाकर आरोपी को किया गिरफ्तार: शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप प्लान तैयार किया. तय योजना के तहत प्रमोद कुमार ने एएसआई पवन कुमार को पैसे देने के लिए बुलाया. जैसे ही आरोपी ने ₹5 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर लिए, पहले से मौके पर मौजूद विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज: कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम आरोपी एएसआई को अपने साथ रोहतक ले गई. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन स्टोव-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड, दौड़े-दौड़े खरीदने पहुंच रहे लोग

TAGGED:

SONIPAT VIGILANCE RAID
SONIPAT ASI PAWAN KUMAR ARRESTED
SONIPAT POLICE BRIBERY
VIGILANCE TRAP SONIPAT
SONIPAT ASI BRIBE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.