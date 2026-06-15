सिरसा में वर्दीवाला ही निकला चोर, अफीम गायब करने पर ASI गिरफ्तार, फौरन किया गया बर्खास्त
हरियाणा के सिरसा में जब्त की गई अफीम को दूसरों को देने वाले एएसआई को अरेस्ट किया गया है.
Published : June 15, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 3:56 PM IST
सिरसा : सिरसा में एक पुलिसकर्मी ने वर्दी को अपनी हरकतों से शर्मसार कर दिया है. दरअसल यहां पर एक पुलिसकर्मी पुलिस के सीनियर अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सामान पर नजर रखता था और मौका मिलते ही जब्त सामान पर हाथ साफ कर दिया करता था. ये कोई फ़िल्मी स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है.
एएसआई रणबीर सिंह अरेस्ट : सिरसा के सिविल पुलिस लाइन में पिछले दिनों तकरीबन 90 किलो अफीम बरामद की गई थी. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह ने इस बरामद की गई अफीम से कुछ अफीम खुर्द बुर्द कर किसी व्यक्ति को दे दी. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब पुलिस कर्मी रणबीर सिंह से अफीम लेने वाले व्यक्ति शमशेर सिंह को फतेहाबाद की पुलिस ने दबोच लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरा सच उगल दिया. मामले की जानकारी सिरसा पुलिस को दी गई जिसके बाद ASI रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित एएसआई को हरियाणा पुलिस की सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है और अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.
90 किलो अफीम की खेप बरामद की थी : सिरसा के ASP आदर्श दीप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान कुछ दिन पहले करीब 90 किलो अफीम की बड़ी खेप बरामद की थी. इस कार्रवाई को जिले की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पुलिस को संदेह हुआ कि बरामद की गई अफीम की खेप में से कुछ मात्रा गायब की गई है. मामले की गहन जांच शुरू की गई तो जांच की सुई पुलिस विभाग के ही एक एएसआई रणबीर सिंह की ओर घूम गई.
अवैध तरीके से निकाली अफीम : प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एएसआई रणबीर सिंह ने कथित तौर पर बरामद अफीम में से कुछ हिस्सा अवैध तरीके से बाहर निकाला और उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया. मामले के उजागर होते ही सिरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए उसे हरियाणा पुलिस की नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. एएसआई रणबीर सिंह से अफीम लेने वाले व्यक्ति को फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अब दोनों मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये नशीला पदार्थ किस नेटवर्क के माध्यम से आगे सप्लाई किया जाना था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. रिमांड के दौरान आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जाएगी.
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