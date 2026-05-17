प्रतापनगर थाने का एएसआई 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, रेप केस में कार्रवाई नहीं करने का आरोप
शिकायत में बताया गया था कि रिश्वत नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी.
Published : May 17, 2026 at 5:41 PM IST
उदयपुर: उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर थाने में तैनात एएसआई सुनील बिश्नोई को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी टीम ने आरोपी को शोभागपुरा स्थित ऑर्बिट रिसॉर्ट की पार्किंग से ट्रैप कार्रवाई के दौरान दबोचा. आरोपी एएसआई पर दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है.
एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार ने बताया कि परिवादी ने एसीबी को शिकायत देकर बताया था कि एएसआई सुनील बिश्नोई उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की धमकी दे रहा था. साथ ही केस में राहत देने और मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक लाख रुपए की मांग की जा रही थी. शिकायत में यह भी कहा गया कि रिश्वत नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई.
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रविवार को एएसआई बिश्नोई परिवादी से रिश्वत की रकम लेने शोभागपुरा स्थित ऑर्बिट रिसॉर्ट की पार्किंग में पहुंचा. जैसे ही उसने एक लाख रुपए लिए, पहले से जाल बिछाकर बैठी एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली. एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.