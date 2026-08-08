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अजमेर में हादसा: एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार एएसआई और हेड कांस्टेबल घायल, एएसआई ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर रेफर

पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया, दरगाह थाना क्षेत्र की त्रिपोलिया गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई राजेंद्र प्रसाद ड्यूटी पर जा रहे थे. उन्होंने अपना वाहन कोतवाली थाने के समीप खड़ा किया. वह हेड कांस्टेबल प्रदीप के साथ बाइक पर सवार हो गए. चौराहे पर एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में एएसआई के सिर पर और हेड कांस्टेबल के हाथ पर चोट आई है.मामले में अनुसंधान जारी है.

अजमेर: शहर में आगरा गेट चौराहे पर प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी कार से एएसआई और हेड कांस्टेबल को टक्कर मार दी. हादसे में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घायल एएसआई को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर रेफर किया गया.एएसआई और हेड कांस्टेबल को टक्कर मारते का वीडियो सामने आया. इसमें टक्कर मारने के बाद प्रॉपर्टी डीलर मौके से फरार हो गया.

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पुलिस के अनुसार, एएसआई राजेंद्र और हेड कांस्टेबल प्रदीप बाइक से सड़क क्रॉस कर रहे थे कि जयपुर रोड से आगरा गेट की तरफ सड़क क्रॉस करती तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी. एसयूवी की टक्कर बाइक के पीछे के हिस्से में लगी. बाइक असंतुलित होकर गिर गई. एसयूवी चालक बाइक से गिरे एएसआई और हेड कांस्टेबल की मदद करने के लिए नहीं रुका और फरार हो गया. लोगों ने घायल एएसआई और हेड कांस्टेबल को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया. एएसआई की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया. पुलिस ने उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया. हेड कांस्टेबल प्रदीप के हाथ में फेक्चर है. कार मलिक गिरधारी लाल गुर्जर को हिरासत में लिया है.

हादसे का वीडियो आया सामने: बाइक सवार एएसआई और हेड कांस्टेबल को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है. इसमें साफ दिख रहा है कि एएसआई और हेड कांस्टेबल बाइक से फव्वारा सर्किल की ओर से पृथ्वीराज मार्ग की ओर आ रहे थे, जबकि एसयूवी जयपुर रोड से आगरा गेट की तरफ तेज रफ्तार में जा रही थी. एसयूवी ने बाइक के पिछले हिस्से को टक्कर मारी. इससे बाइक का संतुलन बिगड़ा और एएसआई और हेड कांस्टेबल गिर गए.

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