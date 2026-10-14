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गिरिडीह में बस कंडक्टर की पिटाई, ASI पर आरोप, एसपी ने शुरू की विभागीय कार्रवाई

गिरिडीह पुलिस लाइन ( Etv Bharat )

गिरिडीह: दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर एक यात्री बस कंडक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है. घटना जिले के निमियाघाट थाना इलाके की है. कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप निमियाघाट थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार पर लगा है. आरोप है कि गढ़वा-कोलकाता चलने वाली मुन्ना ट्रेवल्स बस को रोककर उसके कंडक्टर संग एएसआई ने मारपीट की. घटना में कंडक्टर को चोट लगी है.

इधर, इस मामले की जानकारी पर गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने जांच शुरू कर दी है. जांच का जिम्मा डुमरी एसडीपीओ आबिद खान को दी गई है. एसडीपीओ आबिद ने जांच भी कर ली है. बताया जा रहा है कि बुधवार को जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एसपी आगे की कार्रवाई करेंगे.