गिरिडीह में बस कंडक्टर की पिटाई, ASI पर आरोप, एसपी ने शुरू की विभागीय कार्रवाई
गिरिडीह में बस कंडक्टर की पिटाई हुई है. पुलिस पदाधिकारी पर पिटाई का आरोप लगा है.
Published : October 14, 2026 at 9:09 AM IST
गिरिडीह: दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर एक यात्री बस कंडक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है. घटना जिले के निमियाघाट थाना इलाके की है. कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप निमियाघाट थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार पर लगा है. आरोप है कि गढ़वा-कोलकाता चलने वाली मुन्ना ट्रेवल्स बस को रोककर उसके कंडक्टर संग एएसआई ने मारपीट की. घटना में कंडक्टर को चोट लगी है.
इधर, इस मामले की जानकारी पर गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने जांच शुरू कर दी है. जांच का जिम्मा डुमरी एसडीपीओ आबिद खान को दी गई है. एसडीपीओ आबिद ने जांच भी कर ली है. बताया जा रहा है कि बुधवार को जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एसपी आगे की कार्रवाई करेंगे.
"बस कंडक्टर के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही पूरे मामले की जांच का जिम्मा डुमरी एसडीपीओ को सौंपा गया. जांच रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई होगी." - डॉ बिमल कुमार, एसडीपीओ
क्या है मामला
दरअसल, गढ़वा से कोलकाता के बीच मुन्ना ट्रेवल्स नामक बस चलती है. इसी बस से निमियाघाट में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र कुमार का परिवार 11 अक्टूबर को गढ़वा से निमियाघाट आ रहा था. बस पर सवार होने के दरमियान किसी बात को लेकर एजेंट से कहासुनी हुई.
इसके बाद 11-12 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद बस निमियाघाट पहुंची लेकिन अपने निर्धारित स्थान पर नहीं रूकी. जिसके बाद एएसआई बस के पीछे गए और आगे बस को रोका गया. यहां एएसआई का परिवार बस से उतरा और इसी दौरान कंडक्टर से विवाद हुआ. इसी दौरान बस कंडक्टर के सिर पर चोट लगी. ऐसे में इस मामले को लेकर बस के मालिक द्वारा पुलिस से शिकायत की गई. शिकायत के बाद एसपी ने एसडीपीओ को जांच का जिम्मा सौंपा.
क्या कहते हैं एएसआई
कंडक्टर के साथ मारपीट के आरोप पर सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र कुमार से उनका पक्ष लिया गया. सतेंद्र ने कहा कि 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी परिवार संग मुन्ना बस पर सवार हुई थी. 1600 रुपया का टिकट कटवाया. इस दौरान सीट को लेकर उसके परिवार के लोगों ने एजेंट से निवेदन किया तो एजेंट और कंडक्टर ने काफी भला-बुरा कहा.
उन्होंने भी फोन पर एजेंट और कंडक्टर से बात की. इसके बावजूद उनकी पत्नी संग दुर्व्यवहार किया गया. फिर सीट की जगह बेंच पर बैठाकर लाया गया. बाद रात में जब बस पहुंची तो बस को निमियाघाट के पास नहीं रोका गया बल्कि बस को आगे ले जाया गया.
उन्होंने बताया कि जब मैं पीछे से पहुंचा तो बस के कंडक्टर से वाहन को आगे ले जाने और पत्नी संग दुर्व्यवहार करने पर सवाल पूछा. मामला आत्मसम्मान से जुड़ा था तो इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मैंने कंडक्टर का गिरेबान पकड़ा. इसी दौरान कंडक्टर का सिर बस के दरवाजे से टकरा गया और उसे मामूली चोट लगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने मारपीट नहीं की है. सिर्फ पत्नी की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया है.
बाबूलाल ने रखी एएसआई पर कार्रवाई की मांग
दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोपी एएसआई पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है. बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस से भी कई सवाल पूछे हैं.
गढ़वा से कोलकाता के बीच चलने वाली मुन्ना ट्रैवल्स की बस के कंडक्टर पर निमियाघाट थाना (गिरिडीह) में पदस्थापित ASI सत्येंद्र कुमार द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ASI सत्येंद्र कुमार के परिजन गढ़वा से बस में सफर कर रहे थे। एजेंट ने उनसे टिकट के पैसे ले लिए थे। इसी बात से नाराज होकर ASI ने गिरिडीह जिले में GT रोड पर बस का पीछा कर उसे रुकवाया और टिकट के पैसे को लेकर कंडक्टर जाहिद आलम के साथ मारपीट की। घटना के बाद उन्हें धमकियां भी दी गईं। गंभीर रूप से घायल जाहिद आलम अस्पताल में भर्ती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्हें देखने अस्पताल जा रहे उनके भाई की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बस मालिक ने जिले के एसपी से संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनना भी मुनासिब नहीं समझा गया। @HemantSorenJMM जी, पुलिस की इस गुंडागर्दी के कारण एक परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या पुलिस वालों के परिजनों से बस का भाड़ा लेना अपराध है? आप तो अल्पसंख्यक समाज के बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं, लेकिन क्या सत्ता के संरक्षण में वसूली और मुफ्तखोरी के आगे आपके सारे दावे खोखले नहीं हो जाते? मामले का तत्काल संज्ञान लीजिए। आरोपी ASI के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराकर उस पर अपराधिक मुक़दमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए और एसपी की भूमिका की भी जांच कराइए। हम पुलिस एशोसियेशन वालों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इनदिनों राज्य में आमलोगों पर एक के बाद एक आये दिन पुलिस की बेरहम एवं बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का संज्ञान लें। अपने सदस्यों से कहें कि वे क़ानून के दायरे में रहकर काम करें। जहाँ तक मेरी समझ है कि एशोसियेशन का काम न सिर्फ़ पुलिसवालों के साथ किसी असंयमित कारवाई का विरोध करना है बल्कि उन्हें ग़लत काम करने वाले अपने सदस्यों को भी क़ानून के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत देनी चाहिए। @JharkhandPolice @GIRIDIHPOLICE @BJP4India @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 13, 2026
उन्होंने कहा बस के एजेंट ने टिकट का पैसा एएसआई के परिवार से लिया, इसी बात से नाराज होकर एएसआई द्वारा जीटी रोड पर बस का पीछा कर उसे रुकवाया गया और टिकट के पैसे को लेकर बस के कंडक्टर जाहिद आलम के साथ मारपीट की.
उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्हें (कंडक्टर) धमकियां भी दी गईं. गंभीर रूप से घायल जाहिद आलम अस्पताल में भर्ती हैं. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्हें देखने अस्पताल जा रहे उनके भाई की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई.
बाबूलाल ने सीएम को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस की इस गुंडागर्दी के कारण एक परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है. क्या पुलिस वालों के परिजनों से बस का भाड़ा लेना अपराध है? आप तो अल्पसंख्यक समाज के बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं, लेकिन क्या सत्ता के संरक्षण में वसूली और मुफ्तखोरी के आगे आपके सारे दावे खोखले नहीं हो जाते? बाबूलाल ने पुलिस एसोसिएशन को भी नसीहत दी है.
स्पष्टीकरण के साथ जांच
इधर, डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि एसपी के निर्देश पर आरोपी एएसआई से शो-कॉज किया गया है. वहीं आगे की जांच भी की गई है. जांच हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट पुलिस कप्तान को भेजी जा रही है. आगे वरीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई होगी.
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