जयपुर में कल भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM भजनलाल होंगे शामिल
जयपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा निकालकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएगी.
Published : November 4, 2026 at 5:15 PM IST
जयपुर: दीपावली के त्योहार पर बाजारों और कारोबार पर असर पड़ने की चिंता जताकर कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाने वाली भाजपा अब खुद जयपुर की सड़कों पर राजनीतिक प्रदर्शन करने जा रही है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए पार्टी 5 नवंबर को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत राजधानी जयपुर में पदयात्रा निकालेगी. इसमें केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली बार गुलाबी नगरी में इस अभियान के तहत पैदल मार्च करेंगे. इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे.
पार्टी ने पदयात्रा में 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है. इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस पदयात्रा पर राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं. भाजपा ने दीपावली के खरीदारी सीजन में कांग्रेस की रैली से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई थी. अब खुद पार्टी का बड़ा आयोजन परकोटे के बाजारों के नजदीक होने जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब कांग्रेस की रैली को लेकर कारोबार प्रभावित होने की चिंता जताई गई थी, तो क्या भाजपा की पदयात्रा से बाजारों और आमजन की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा? पार्टी का तर्क है कि व्यापारियों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही पदयात्रा का समय और मार्ग तय किया गया है. पदयात्रा अभियान की संयोजक और जयपुर सांसद मंजू शर्मा से इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी ने खास बातचीत की.
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रामलीला मैदान में सभा, फिर त्रिपोलिया गेट तक मार्च: मंजू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला मैदान में जनसभा से होगी. इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं व आमजन को संबोधित करेंगे. इसके बाद रामलीला मैदान से चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक करीब सवा किलोमीटर की सांकेतिक पदयात्रा निकाली जाएगी. जयपुर सांसद और कार्यक्रम संयोजक मंजू शर्मा भी इसमें शामिल होंगी. भाजपा इस आयोजन के जरिए एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने और मतदाता सूची पुनरीक्षण के पक्ष में अपनी बात जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. पार्टी ने इसके लिए 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य तय किया है.
कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जनता तक पहुंचाएंगे सही बात: जयपुर सांसद और कार्यक्रम संयोजक मंजू शर्मा ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय बनाने की एक प्रक्रिया है. भाजपा इसी विषय पर देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चला रही है. जयपुर की पदयात्रा भी इसी अभियान का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे कथित भ्रम के खिलाफ है और इसमें व्यापारियों का भी समर्थन मिल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में बाजारों और कारोबार पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए पदयात्रा का समय और रूट उसी हिसाब से तय किया गया है.
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व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसलिए सीमित रखा मार्ग: दीपावली से पहले जयपुर के परकोटे के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इस दौरान यातायात का दबाव भी बढ़ जाता है. ऐसे में लंबे मार्ग पर पदयात्रा होने से जाम लगने, दुकानदारों के कारोबार और आमजन की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है. सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि भाजपा ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्च का रास्ता रामलीला मैदान से त्रिपोलिया गेट तक सीमित रखा है. पार्टी की कोशिश है कि राजनीतिक संदेश भी बड़े स्तर पर पहुंचे और त्योहार के दौरान बाजारों की रौनक तथा व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों. मंजू शर्मा ने कहा कि आयोजन को इस तरह तैयार किया गया है कि व्यापारियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
मंडल से वार्ड तक कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी: पदयात्रा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. विधानसभा क्षेत्र, मंडल और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं. मंडल अध्यक्षों, पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों और वार्ड प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाने की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा के लिए यह पदयात्रा केवल एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने का मंच नहीं है, बल्कि जयपुर में संगठन की ताकत दिखाने का एक अवसर भी है. वहीं, त्योहार के समय राजनीतिक आयोजन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना भी पार्टी और प्रशासन के सामने एक अहम चुनौती होगी.
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