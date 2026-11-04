ETV Bharat / state

जयपुर में कल भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM भजनलाल होंगे शामिल

जयपुर सांसद मंजू शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली के त्योहार पर बाजारों और कारोबार पर असर पड़ने की चिंता जताकर कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाने वाली भाजपा अब खुद जयपुर की सड़कों पर राजनीतिक प्रदर्शन करने जा रही है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए पार्टी 5 नवंबर को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत राजधानी जयपुर में पदयात्रा निकालेगी. इसमें केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पहली बार गुलाबी नगरी में इस अभियान के तहत पैदल मार्च करेंगे. इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे.

पार्टी ने पदयात्रा में 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है. इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस पदयात्रा पर राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं. भाजपा ने दीपावली के खरीदारी सीजन में कांग्रेस की रैली से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई थी. अब खुद पार्टी का बड़ा आयोजन परकोटे के बाजारों के नजदीक होने जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब कांग्रेस की रैली को लेकर कारोबार प्रभावित होने की चिंता जताई गई थी, तो क्या भाजपा की पदयात्रा से बाजारों और आमजन की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा? पार्टी का तर्क है कि व्यापारियों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही पदयात्रा का समय और मार्ग तय किया गया है. पदयात्रा अभियान की संयोजक और जयपुर सांसद मंजू शर्मा से इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी ने खास बातचीत की.