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खुद से पढ़ाई कर बिहार में अधिकारी बने पलामू में अश्विनी भारती, गया कोर्ट से की थी सरकारी नौकरी की शुरुआत

अश्विनी भारती की बीपीएससी परीक्षा में आई 618 रैंक ( Etv Bharat )