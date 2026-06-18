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CA Result: बिना कोचिंग के आशुतोष बने टॉपर, परिवार न छूटे इसलिए इंजीनियरिंग-मेडिकल छोड़ कॉमर्स चुनी

कोटा के आशुतोष मित्तल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया 16वीं रैंक हासिल की.

CA Final Result 2026
आशुतोष माता-पिता के साथ (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
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कोटा: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. इसमें राजस्थान के कोटा शहर के आशुतोष मित्तल ने ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल की है. उन्होंने अपनी सम्पूर्ण पढ़ाई कोटा में ही पूरी की. आशुतोष ने 10वीं और 12वीं में बेहतरीन प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का फैसला किया था.

परिवार में अकेले बेटे होने के कारण उन्होंने बचपन से ही तय कर लिया था कि माता-पिता को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा पेशा चुना जिसमें कोटा में रहकर परिवार की सेवा भी की जा सके. 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद भी उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी और 12वीं भी इसी धारा से पूरी की. गुरुवार को घोषित परिणाम में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में ऑल इंडिया 16वीं रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहराया है.

आशुतोष मित्तल और उनके माता-पिता से खास बातचीत (ETV Bharat Kota)

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परिवार के साथ रहना चाहते थे: ईटीवी भारत से खास बातचीत में आशुतोष ने बताया कि परिवार में इकलौते होने के कारण वे कोटा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बजाय कॉमर्स को प्राथमिकता दी ताकि परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रह सकें. इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन लेने पर बाहर जाना पड़ता और परिवार को छोड़ना पड़ता, जो वे नहीं चाहते थे.

कोटा से ही पूरी की पढ़ाई: आशुतोष बारां रोड स्थित सरस्वती कॉलोनी में रहते हैं. उनके पिता हंसराज मित्तल ठेकेदार हैं जबकि मां संतोष गृहिणी हैं. आशुतोष का कहना है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में उनका आसानी से एडमिशन हो जाता, लेकिन उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुना क्योंकि इस पेशे में कोटा में ही प्रैक्टिस या नौकरी दोनों संभव हैं. उन्होंने सीए की पूरी पढ़ाई कोटा में ही की. फाउंडेशन, इंटर और आर्टिकलशिप सब कुछ यहीं पूरा किया. बच्चों को पढ़ाने में उनकी गहरी रुचि है, इसलिए भविष्य में एजुकेशन क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं.

आशुतोष 10वीं में 97 प्रतिशत और 12वीं में 96 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे. बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे. आशुतोष का परिवार मूल रूप से जयपुर जिले के कोटपूतली का रहने वाला है. पिता हंसराज मित्तल पहले आर्मी में संवेदक थे, जिसके कारण कोटा आए और बाद में यहीं बस गए. आशुतोष वर्तमान में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉमर्स के छात्रों को जीएसटी का विषय पढ़ाते हैं. उन्होंने इस उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अपना चैनल भी शुरू किया है.

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यह 5 कैंडिडेट रहे कोटा सिटी टॉपर: दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोटा ब्रांच के चेयरमैन अतिशय जैन ने बताया कि इस परीक्षा में कोटा शहर से 300 स्टूडेंट्स शामिल हुए. इनमें से 108 विद्यार्थियों ने केवल ग्रुप-1 में परीक्षा दी, जबकि 94 विद्यार्थियों ने केवल ग्रुप-2 में परीक्षा दी. दोनों ग्रुप में सम्मिलित 98 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों ने दोनों ग्रुप एक साथ उत्तीर्ण कर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के रूप में क्वालिफाई किया. इसके अतिरिक्त ग्रुप-1 में 10 और ग्रुप-2 में 23 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की. कोटा सिटी टॉप-5 में पहले स्थान पर आशुतोष मित्तल रहे हैं. दूसरे पर राघव अग्रवाल, तीसरे पर कनिषा दयानी, चौथें पर पलक राणा और पांचवे पर याशिका कुकरेजा रही हैं.

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आशुतोष को मिला 16वां स्थान
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