आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका; हिस्ट्री शीटर कहे जाने के खिलाफ पेटिशन

आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से बटुकों के यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और याचिका लगाई है. उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा और सम्मान की मांग की है.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह याचिका सोशल मीडिया पर उन्हें हिस्ट्री शीटर कहे जाने के खिलाफ दायर की है. बार-बार ऐसी खबरों से आहत होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका दावा है कि राजनीति की वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि हमें फर्जी मुकदमों में फंसाकर 6 महीने जेल में रखा गया था. बिना किसी ठोस आधार के ही इनाम घोषित कर दिया गया. सोशल मीडिया पर बार-बार हमारी छवि को पूरी तरह धूमिल किया जा रहा है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह इन तमाम आरोपों से दोषमुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 'अपराधी' और 'फरार' के रूप में पेश किया जा रहा है. इसी तरह के 'कैरेक्टर एसेसिनेशन' को रोकने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस बार पुलिस महकमे के खिलाफ भी हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है. उनका कहना है कि बरी हो जाने के बाद भी यूपी पुलिस उन्हें इनामी अपराधी बोल रही है.

उनका कहना है कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इनामी अपराधी के रूप में दर्शाने के मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका दाखिल की है.