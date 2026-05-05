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हिस्ट्रीशीट बंद कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आशुतोष ब्रह्मचारी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज कराया था केस

प्रयागराज : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज पॉस्को मामले के प्रथम सूचना दाता आशुतोष ब्रह्मचारी ने वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खोली गई अपनी हिस्ट्रीशीट को बंद किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने पुलिस निगरानी रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वयं अदालत में पेश होकर कहा कि उनके खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में हिस्ट्रीशीट खोली गई. याचिका में उनका कहना है कि जिन आपराधिक मामलों का हवाला देकर यह कार्रवाई की गई, उनमें कई मामलों में उन्हें ट्रायल के बाद बरी किया जा चुका है, कुछ मामलों की कार्यवाही स्थगित है, जबकि कई मामले धार्मिक संपत्ति से जुड़े दीवानी प्रकृति के हैं.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले को अब 13 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम राहत की मांग पर अगली सुनवाई पर विचार किया जाएगा.

आशुतोष ब्रह्मचारी स्वयं को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (पंजीकृत), मथुरा का अध्यक्ष बताते हैं और वे शाही ईदगाह–श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी वादी हैं, जिनकी सुनवाई इलाहाबाद हाइकोर्ट में लंबित है.