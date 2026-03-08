ETV Bharat / state

ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर धारदार हथियार से हमला, ट्रेन के टॉयलेट में छिपकर बचाई जान

कौशांबी/प्रयागराज: कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला हुआ है. आरोप है कि धारदार हथियार से उनकी नाक पर वार किया गया है. उनके शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हो गए है. ब्रह्मचारी महाराज ने ट्रेन के बाथरूम में खुद को बंदकर अपनी जान बचाई. प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस से मामले की लिखित शिकायत की. जीआरपी मामले की जांच में जुटी है.







ऐसे हुआ हमला: आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक घटना सिराथू रेलवे स्टेशन के पास की है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे. आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक जैसे हो ट्रेन सिराथू रेलवे स्टेशन के पास पहुचने वाली थी कि अचानक एक युवक ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया.



इसके बाद उन्होंने किसी तरह खुद को ट्रेन के शौचालय में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई. श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्य वादी होने और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के खिलाफ शिकायत करने की वजह से वह चर्चा में है.





फिर आरोप लगाए: आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानन्द समेत अन्य ने उनकी नाक काटने की योजना बनाई थी. इसके लिए टीवी चैनल पर 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, मुकुंदानंद और मथुरा के रहने वाले दिनेश शर्मा ने इस वारदात को अंजाम दिया है.