अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा; "प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी WhatsApp ग्रुप पर दे रहे जांच की जानकारी"

AI फोटो और ज्वाइंट कमिश्नर का विवाद: प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ आशुतोष महाराज की फोटो को लेकर भी विवाद गहरा गया है. आशुतोष पक्ष ने इसे एआई (AI) जेनरेटेड बताया था, लेकिन शंकराचार्य ने दावा किया कि यह फोटो खुद आशुतोष ने कमिश्नर के जन्मदिन पर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी. यदि यह तस्वीर फर्जी थी, तो उन्होंने इसे भ्रामक रूप से क्यों साझा किया. उन्होंने बताया कि वही फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में जन्मदिन की बधाई के साथ मौजूद है, जिसकी पुष्टि उनके अधिवक्ताओं ने भी की है.

व्हाट्सएप ग्रुप और साक्ष्यों का दावा: शंकराचार्य का कहना है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आशुतोष महाराज के साथ मिलकर उन्हें "फर्जी शंकराचार्य" साबित करने में जुटा है. उन्हें एक पत्रकार के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट और प्रिंटआउट प्राप्त हुए हैं. इन साक्ष्यों के अनुसार, आशुतोष महाराज तीन दिनों तक विवेचना टीम के साथ मौजूद थे और साक्ष्य संकलन में सहयोग कर रहे थे. शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि ऐसी कौन सी जांच होती है जिसमें शिकायतकर्ता खुद पुलिस के साथ घूमकर जांच में मदद करता है.

शंकराचार्य के अनुसार, इस ग्रुप में उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच कर रही पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आशुतोष ब्रह्मचारी इस पूरे मामले में एकजुट होकर काम कर रहे हैं.

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण और उत्पीड़न किया गया. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि प्रयागराज में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विवेचना की गोपनीय जानकारियां पत्रकारों के साथ शेयर की जा रही हैं.

आरोप लगाने वाले बच्चों की सच्चाई: शंकराचार्य ने दावा किया कि जिन दो बच्चों ने उन पर आरोप लगाए हैं, वे लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के शिष्य हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं. उनके पास इस बात के कई प्रमाण हैं कि ये बच्चे अलग-अलग स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान कर क्यूआर कोड के माध्यम से दक्षिणा लेते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बच्चे कभी उनके पास आए ही नहीं, बल्कि आशुतोष के ही संरक्षण में हैं. चूंकि एक बच्चा नाबालिग है, इसलिए वे उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायालय में सारे सबूत पेश करेंगे.

शिष्यों और मठ के कर्मचारियों का बचाव: विद्या मठ के सीईओ प्रकाश उपाध्याय और शिष्य मुकुंदनंदानंद पर लगाए गए आरोपों पर शंकराचार्य ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म और मठ की सेवा में समर्पित हैं, उन्हें बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है. मुकुंदनंदानंद उनके विद्यालय के छात्र थे और धर्म के प्रति रुचि के कारण उन्होंने संन्यास लिया. आशुतोष महाराज अच्छे परिवारों से आने वाले इन शिष्यों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है.

फर्जी मुकदमे और मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल: शंकराचार्य ने कहा कि जैसे ही यह फर्जी मुकदमा झूठा साबित होगा, वे आशुतोष महाराज के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बच्चे उनके पास रहे ही नहीं, तो उनके साथ गलत होने का सवाल ही नहीं उठता. यदि बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी आशुतोष महाराज की ही होगी. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को भी काल्पनिक कहानी का हिस्सा बताते हुए कहा कि सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी.

प्रशासनिक संरक्षण और बुलडोजर की चुनौती: शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर एक हिस्ट्रीशीटर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस और सरकार के डर से देश के अन्य साधु-संत भी डरे हुए हैं कि जब शंकराचार्य पर ऐसे आरोप लग सकते हैं, तो उनका क्या होगा. मठ के अवैध निर्माण और बुलडोजर की धमकियों पर उन्होंने कहा कि वे इससे नहीं डरते. अगर सरकार सनातन धर्म को बचाने की राह में उनके मठ गिराना चाहती है, तो वे ऐसे कई मठ कुर्बान करने को तैयार हैं.

गिरफ्तारी न होने का कारण: अपनी गिरफ्तारी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस अब डर गई है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आरोप झूठे हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी बड़े अधिकारियों के इशारे पर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, जबकि आरोपों में कोई दम नहीं है. पुलिस केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए जांच का दिखावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता उनके पक्ष में नहीं है. वे अब उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, जहां केस फाइल किया जा चुका है.

