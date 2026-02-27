ETV Bharat / state

आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर फोड़ा 'विदेशी फंडिंग' का बम; कहा- बटुकों को VVIP को भी सौंपते थे

आशुतोष ब्रह्मचारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब उन पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप मढ़ दिया है. सहारनपुर पहुंचे आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि इनके खातों की जांच हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष ब्रह्मचारी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के VVIP नेताओं को इन बटुकों की सप्लाई की जाती थी. उन्होंने कहा कि इनकी चैट सामने आएगी तो पता चलेगा कि कैसे बटुकों की फोटो भेजी जाती थी. VVIP को सौंपे जाते थे बटुक: इसके बाद VVIP नेता टिक लगाते थे, कि यह बटुक चाहिए. सब तय होने पर इन VVIP नेताओं को बटुक सौंप दिए जाते थे. यब सब काम अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के सयुंक्त CEO प्रकाश उपाध्याय के माध्यम से होता था. आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य पर फोड़ा 'विदेशी फंडिंग' का बम. (Video Credit: ETV Bharat) विदेशी फंडिंग की हो जांच: आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके बैंक खातों की जांच कराई जाए तो विदेशी फंडिंग का खुलासा हो जाएगा. उनका कहना है कि सबसे पहले मुकुंदानंद की ID की जांच कराई जाए कि वह किस देश का रहने वाला है. इनके यहां कई विदेशी बच्चे भी हैं. इनका आधार भारत का बना है. अविमुक्तेश्वरानंद और उसके साथी मुकुंदानंद को विदेशी फंडिंग हो रही है. यह फंडिंग ऐसे देशों से हो रही है, जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं. ऐसे देश और ऐसी राजनितिक पार्टियां फंडिंग करा रही हैं, जो सनातन को खत्म करके टोपियां ओढ़ना चाहती हैं. सनातन का अपमान: आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके कुकर्मो के चलते गंगा मैया ने भी उन्हें स्नान करने से मना कर दिया. यही वजह थी उन्हें माघ मेला छोड़कर भागना पड़ा.