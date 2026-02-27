आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर फोड़ा 'विदेशी फंडिंग' का बम; कहा- बटुकों को VVIP को भी सौंपते थे
आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके कुकर्मो के चलते गंगा मैया ने भी उन्हें स्नान करने से मना कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 7:47 AM IST
सहारनपुर: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब उन पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप मढ़ दिया है. सहारनपुर पहुंचे आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि इनके खातों की जांच हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष ब्रह्मचारी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के VVIP नेताओं को इन बटुकों की सप्लाई की जाती थी. उन्होंने कहा कि इनकी चैट सामने आएगी तो पता चलेगा कि कैसे बटुकों की फोटो भेजी जाती थी.
VVIP को सौंपे जाते थे बटुक: इसके बाद VVIP नेता टिक लगाते थे, कि यह बटुक चाहिए. सब तय होने पर इन VVIP नेताओं को बटुक सौंप दिए जाते थे. यब सब काम अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के सयुंक्त CEO प्रकाश उपाध्याय के माध्यम से होता था.
विदेशी फंडिंग की हो जांच: आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके बैंक खातों की जांच कराई जाए तो विदेशी फंडिंग का खुलासा हो जाएगा. उनका कहना है कि सबसे पहले मुकुंदानंद की ID की जांच कराई जाए कि वह किस देश का रहने वाला है. इनके यहां कई विदेशी बच्चे भी हैं. इनका आधार भारत का बना है.
अविमुक्तेश्वरानंद और उसके साथी मुकुंदानंद को विदेशी फंडिंग हो रही है. यह फंडिंग ऐसे देशों से हो रही है, जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं. ऐसे देश और ऐसी राजनितिक पार्टियां फंडिंग करा रही हैं, जो सनातन को खत्म करके टोपियां ओढ़ना चाहती हैं.
सनातन का अपमान: आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके कुकर्मो के चलते गंगा मैया ने भी उन्हें स्नान करने से मना कर दिया. यही वजह थी उन्हें माघ मेला छोड़कर भागना पड़ा.
ऐसे दुष्कर्मी को शंकराचार्य कहना बंद कर देना चाहिए. ऐसे फर्जी, ढोंगी, कुकर्मी को शंकाराचार्य कहना उस पीठ और सनातन का अपमान है. आरोप सिद्ध होने पर ही न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
मामले की विवेचना हो रही है. अब सभी चीजें सामने आ रही हैं. मेडिकल रिपोर्ट में बटुकों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि ज्यादातर बाढ़ प्रभावित इलाकों से नाबालिग बच्चे लाए जाते थे.
गरीब बच्चों को बनाते निशाना: आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हों, उन 3-4 साल के बच्चों को लाकर यह लोग पालते हैं. जब वह बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, तब उनके साथ यह सब कुकर्म शुरू हो जाता है.
अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद पहले आश्रम के काम कराते थे. इसके बाद गुरुसेवा कहकर उनके साथ कुकर्म किया जाता था. दोनों लोग बटुकों को भगवान से मिलाने का झांसा देकर कुकर्म का शिकार बनाते थे. मरता क्या न करता? उन छोटे बटुकों के सामने कोई विकल्प नहीं होता था.
भारत के कानून पर भरोसा नहीं: उन्होंने कहा कि चोर कभी यह नहीं कहता है कि उसने चोरी की है. यही सब अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद कह रहे हैं. उनके खिलाफ बड़ी संख्या में साक्ष्य पुलिस और अदालत में पेश किए जा चुके हैं.
इन सबके बाद उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने अपने गुरु का नाम भी बदनाम किया है. इतना ही नहीं अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गंदा काम सीखा रहा हैं. अविमुक्तेश्वरानंद को भारत के कानून और पुलिस पर भरोसा नहीं है.
मैं तो कहता हूं कि जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कि पुलिस से जांच करा लें. अगर भारत की एजेंसियों पर विशवास नहीं है, तो सबको छोड़ स्कार्टलैंड यार्ड से जांच करा लीजिए. वहां की पुलिस निष्पक्ष जांच करती है. वहां से भी आप दोषी पाए जाएंगे और आपको फांसी की सजा मिलेगी.
