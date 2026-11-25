कैंसर के बढ़ते मामले और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था होगा सहारनपुर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा: आशु मलिक
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सहारनपुर देहात से दोबारा सपा प्रत्याशी बनाए गए आशु मलिक ने संवाददाता रोशनलाल सैनी से खास बातचीत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:49 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनावी तैयारियों को नई दिशा दे दी है. पार्टी ने सहारनपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया है. सहारनपुर देहात से दोबारा टिकट मिलने पर विधायक आशु मलिक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया और दावा किया कि 2027 में प्रदेश में PDA की सरकार बनेगी.
ETV भारत से खास बातचीत में आशु मलिक ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं, चुनावी रणनीति और सहारनपुर के स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चुनावी एजेंडा जाति और धर्म नहीं, बल्कि सहारनपुर का विकास और जनता के अधिकार होंगे. विधायक ने कहा कि पार्टी स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी. उनके मुताबिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और बुनियादी विकास आगामी चुनाव में उनकी प्राथमिकता रहेंगे.
अखिलेश यादव का जताया आभार, मुलायम सिंह यादव को भी किया याद: टिकट मिलने के बाद आशु मलिक ने कहा कि वह सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी याद किया. विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता का लगातार मिल रहा आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है, वह उनके लिए सिर्फ चुनाव लड़ने का अवसर नहीं, बल्कि जनता की सेवा की अमानत है.
आशु मलिक ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे पर खरा उतरने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे. उन्होंने दावा किया कि सहारनपुर की जनता के बीच उनकी प्राथमिकता हमेशा स्थानीय समस्याओं को उठाना रही है. आने वाले चुनाव में भी वह इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे. उनके मुताबिक, विकास और जनहित के मुद्दे ही सपा की राजनीति का आधार होंगे.
सहारनपुर में कैंसर के बढ़ते मामलों को बताया सबसे बड़ा मुद्दा: बातचीत के दौरान आशु मलिक ने सहारनपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से वह विधानसभा में क्षेत्र में बढ़ रहे कैंसर के मामलों और इससे हो रही मौतों का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं. उनका दावा है कि सहारनपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी कैंसर के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं. इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अब तक बीमारी के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लगा पाया है.
आशु मलिक के मुताबिक, इस समस्या को समझने के लिए कई स्थानों से सैंपल लिए गए और गांवों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए. हालांकि, अब तक ऐसी कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे बीमारी के फैलने की वजह स्पष्ट हो सके. उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है. लेकिन क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
सहारनपुर में ही विकसित हों कैंसर के इलाज की सुविधाएं: सपा विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग पूरी नहीं हो सकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं तो सरकार अब तक बीमारी के कारणों का पता लगाने और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने में सफल क्यों नहीं हुई. उनका दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्थानीय घोषणापत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सहारनपुर के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ जाना पड़ता है.
आशु मलिक ने सहारनपुर पीजीआई में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि यहां ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सहारनपुर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. उनका कहना है कि सहारनपुर को ऐसा चिकित्सा केंद्र बनाया जाना चाहिए, जहां आसपास के जिलों के मरीज भी इलाज करा सकें.
32 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का किया जिक्र: विकास कार्यों की चर्चा करते हुए आशु मलिक ने नगर निगम सीमा विस्तार में शामिल 32 गांवों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से की जा रही थी. दूसरी ओर, लोगों से शहरी क्षेत्र के अनुसार टैक्स लिया जा रहा था. इस असमानता को दूर कराने के लिए उन्होंने विधानसभा में लगातार आवाज उठाई.
आशु मलिक के मुताबिक, करीब 100 करोड़ रुपये की योजना तैयार होने के बाद इन 32 गांवों को पिछले एक साल से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस मांग को पूरा कराना आसान नहीं था, लेकिन लगातार प्रयासों से सफलता मिली. विधायक ने सड़कों की बदहाली, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को भी सहारनपुर के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया. इसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना और वुड कार्विंग उद्योग से जुड़े क्षेत्रों के सुंदरीकरण की जरूरत पर भी जोर दिया.
सहारनपुर को प्रदेश के अग्रणी शहरों में शामिल करना प्राथमिकता: आशु मलिक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर सहारनपुर की समस्याओं को लगातार उठाया है. उनके मुताबिक, शहर के विकास के लिए अभी कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है. सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सहारनपुर को विकास के मामले में प्रदेश के अग्रणी शहरों में शामिल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी.
कांग्रेस और गठबंधन के सवाल पर साधी चुप्पी: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से सहारनपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की मांग और गठबंधन में सीटों के बंटवारे से जुड़े सवाल पर आशु मलिक ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है. समाजवादी पार्टी ने फिलहाल अपने मौजूदा विधायकों को प्रत्याशी घोषित किया है. गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा.
ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को नहीं माना निर्णायक: ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी आशु मलिक ने इसे चुनावी मुकाबले का निर्णायक पहलू मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि जनता काफी समझदार है और वह जानती है कि उसे किसके पक्ष में फैसला लेना है. किसी एक वर्ग विशेष के मतदाताओं के आधार पर पूरे चुनाव का आकलन नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक, चुनाव में जनता के मुद्दे और विकास से जुड़े सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे.
2027 में PDA सरकार बनने का किया दावा: आशु मलिक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के अधिकारों और उनके हितों की लड़ाई लड़ रही है. उनके मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव में PDA की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने दोहराया कि इस बार सहारनपुर के स्थानीय विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और आम जनता से जुड़े मुद्दे ही समाजवादी पार्टी की राजनीति के केंद्र में रहेंगे.
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