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कैंसर के बढ़ते मामले और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था होगा सहारनपुर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा: आशु मलिक

सपा प्रत्याशी आशु मलिक का इंटरव्यू ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुनावी तैयारियों को नई दिशा दे दी है. पार्टी ने सहारनपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया है. सहारनपुर देहात से दोबारा टिकट मिलने पर विधायक आशु मलिक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया और दावा किया कि 2027 में प्रदेश में PDA की सरकार बनेगी.

ETV भारत से खास बातचीत में आशु मलिक ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं, चुनावी रणनीति और सहारनपुर के स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चुनावी एजेंडा जाति और धर्म नहीं, बल्कि सहारनपुर का विकास और जनता के अधिकार होंगे. विधायक ने कहा कि पार्टी स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी. उनके मुताबिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और बुनियादी विकास आगामी चुनाव में उनकी प्राथमिकता रहेंगे.

सपा प्रत्याशी आशु मलिक से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) अखिलेश यादव का जताया आभार, मुलायम सिंह यादव को भी किया याद: टिकट मिलने के बाद आशु मलिक ने कहा कि वह सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी याद किया. विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता का लगातार मिल रहा आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है, वह उनके लिए सिर्फ चुनाव लड़ने का अवसर नहीं, बल्कि जनता की सेवा की अमानत है. आशु मलिक ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे पर खरा उतरने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे. उन्होंने दावा किया कि सहारनपुर की जनता के बीच उनकी प्राथमिकता हमेशा स्थानीय समस्याओं को उठाना रही है. आने वाले चुनाव में भी वह इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे. उनके मुताबिक, विकास और जनहित के मुद्दे ही सपा की राजनीति का आधार होंगे. सहारनपुर में कैंसर के बढ़ते मामलों को बताया सबसे बड़ा मुद्दा: बातचीत के दौरान आशु मलिक ने सहारनपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से वह विधानसभा में क्षेत्र में बढ़ रहे कैंसर के मामलों और इससे हो रही मौतों का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं. उनका दावा है कि सहारनपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी कैंसर के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं. इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अब तक बीमारी के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लगा पाया है. नगर निगम के 32 गांवों को 24 घंटे बिजली दिलाने से लेकर वुड कार्विंग उद्योग तक, सपा विधायक ने गिनाईं प्राथमिकताएं. (Photo Credit: ETV Bharat) आशु मलिक के मुताबिक, इस समस्या को समझने के लिए कई स्थानों से सैंपल लिए गए और गांवों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए. हालांकि, अब तक ऐसी कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिससे बीमारी के फैलने की वजह स्पष्ट हो सके. उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है. लेकिन क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. सहारनपुर में ही विकसित हों कैंसर के इलाज की सुविधाएं: सपा विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग पूरी नहीं हो सकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं तो सरकार अब तक बीमारी के कारणों का पता लगाने और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने में सफल क्यों नहीं हुई. उनका दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्थानीय घोषणापत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सहारनपुर के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ जाना पड़ता है. आशु मलिक ने सहारनपुर पीजीआई में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि यहां ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सहारनपुर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. उनका कहना है कि सहारनपुर को ऐसा चिकित्सा केंद्र बनाया जाना चाहिए, जहां आसपास के जिलों के मरीज भी इलाज करा सकें. जाति-धर्म नहीं बल्कि विकास और जनता के अधिकार होंगे हमारा एजेंडा: ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले सपा विधायक. (Photo Credit: ETV Bharat)