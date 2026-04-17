ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित जैन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, गल्ला तोड़कर नकदी भी ले गए चोर, सोता रहा चौकीदार

पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह दुर्ग स्थित जैन मंदिर में चोरी की सूचना मिली थी. इस सूचना के बाद पहले कोतवाली थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा. बाद में उन्होंने स्वयं ने भी दुर्ग पर पहुंच कर वारदात की जानकारी ली. चोर मुख्य गेट का ताला तोड़ कर ही अंदर घुसे थे. यहां से प्रतिमाएं चोरी कर के ले जाने की जानकारी मिली है. साथ ही चांदी के पूजा की सामग्री भी चोरी हुई है. यहां का गल्ला भी चोरों ने तोड़ा और उसमें से भी नकदी चुरा कर ले गए. फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें कितनी नकदी थी. पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि समाज के लोगों ने रिपोर्ट दी है, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. एमओबी की टीम को मौके पर बुला कर साक्ष्य जुटाए है. पुलिस वारदात की जांच कर रही है.

चित्तौड़गढ़: दुर्ग स्थित मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार रात को बड़ी चोरी की वारदात हुई है. चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट के ताले तोड़कर प्रवेश किया और भगवान महावीर स्वामी एवं शांतिनाथ भगवान की 9 इंच की अष्टधातु की प्रतिमाएं चुरा लीं. इसके अलावा छत्र सहित अन्य चांदी की पूजा सामग्री भी चोरी हो गई. शुक्रवार सुबह समाज के लोग पूजा के लिए पहुंचे तो चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने मौका देखा और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी. बड़ी बात यह है कि पास में ही पुरातत्व विभाग की ओर से चौकीदार तैनात है, लेकिन उसे इस चोरी की भनक तक नहीं लगी और वह सुबह सोता हुआ मिला.

दिगंबर जैन समाज के महेंद्र टोंग्या ने बताया कि इस चोरी की जानकारी शुक्रवार सुबह करीब 5.15 बजे मिली, जब समाज के संजय जैन पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे. अंदर जाकर देखा तो प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्री गायब थी. इस पर उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों को सूचना दी. यहां मंदिर से चोर भगवान महावीर स्वामी एवं शांतिनाथ भगवान की 9 इंच की अष्टधातु से निर्मित दो प्रतिमाएं चुरा कर ले गए. इसके अलावा 4 किलो चांदी से निर्मित 9 छत्र, चांदी के 2 सिंहासन व 2 प्लेट, चांदी के 2 चंवर चोरी हुए हैं. वहीं बेदी से पांच पंचमेरू भी चोरी कर ले गए. चोरों ने मंदिर में लगे गल्ले को भी तोड़ा और उसमें से भी नकदी ले गए.

चोरी की जानकारी देते पुजारी (ETV Bharat Chittorgarh)

गेट पर लगे पांच ताले तोड़े: जैन समाज के महेंद्र टोंग्या ने बताया कि सुबह से शाम तक सेवक उदयलाल की मंदिर पर मौजूदगी रहती है. शाम को वह ताले लगा कर जाता है. अज्ञात चोरों ने मुख्य गेट पर तीन ताले तोड़े, इसके अलावा अंदर के दो ताले भी तोड़ दिए. इस दौरान चौकीदार को भनक तक नहीं लग पाई. महेंद्र टोंग्या ने बताया कि पुरातत्व विभाग की ओर से कीर्ति स्तंभ के निकट चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं. यहां शिफ्ट में चौकीदार 24 घंटे ड्यूटी करते हैं. सुबह समाज के संजय जैन ने ताले टूटे देखे तो चौकीदार के पास गए. मुश्किल से 30-40 कदम की दूरी पर ही केबिन में चौकीदार सोते हुआ मिला.

मंदिर का टूटा दानपात्र (ETV Bharat Chittorgarh)

यह भी पढ़ें: जैन मंदिर में डेढ़ करोड़ की चोरी: पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक डिटेन

इस मंदिर को पहले भी निशाना बना चुके चोर: इधर, जानकारी में सामने आया कि पहले भी चोर दुर्ग स्थित भगवान मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को निशाना बना चुके हैं. तीन बार पूर्व में इस मंदिर से चोरी की वारदात हो चुकी है. वहीं एक बार पुनः गुरुवार रात को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. यहां तक की अष्टधातु से निर्मित भगवान की प्रतिमा तक चुरा कर ले गए. पहले हुई चोरी के मामले में काफी बवाल मचा था. अब इस चोरी की घटना के बाद जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है.