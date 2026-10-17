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अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी.. रैम्प पर खूब थिरके ज्योतिरादित्य सिंधिया

अशोकनगर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने पोस्ट ऑफिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद सिंधिया युवा अनपलक्ड (युवा संवाद) कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. मंच पर सिंगर नमन द्वारा भजन और गानों की प्रस्तुति दी गई. इसके बाद फिल्मी गानों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर थिरके.

'ओ-ओ जाने जाना' गाना गाया जा रहा था. इस दौरान सिंधिया कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कुर्सी पर बैठे थे. गाने को सुनकर सिंधिया थिरकते हुए सीधे रैम्प पर पहुंचे. उन्होंने कई फिल्मी गानों पर युवाओं के बीच जमकर डांस किया. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी युवाओं में भी जोश आ गया. सिंधिया ने रैम्प पर 'अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली' गाने पर भी खूब डांस किया.

कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कई सवाल किये. युवाओं का सवाल था " इस उम्र में भी आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे हैं ? इस पर हंसते हुए सिंधिया ने कहा "आप लोगों को देखकर ही मुझमें एनर्जी आती है." उन्होंने कहा "एक दिन पहले मेरे गले में समस्या आ गई थी. जिस कारण आवाज नहीं निकल रही थी. लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिला कि मेरी आवाज भी अब ठीक हो गई है. मैं अपना खून का कतरा कतरा आप सभी के लिए हमेशा न्योछावर करने के लिए तत्पर रहूंगा."

महफिल सजते ही रैम्प पर पहुंचे सिंधिया (ETV BHARAT)

गले में समस्या के कारण कुछ कार्यक्रम निरस्त

युवा संवाद कार्यक्रम में लोगों से हाथ मिलाते सिंधिया (ETV BHARAT)

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले में समस्या के चलते कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए. वह युवा संवाद के बाद रात 9 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे. सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे हैं. अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी सहित सहराई में उनके कई कार्यक्रम और आमसभाएं होनी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा में कहा "मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं. गला बैठ गया है. गला भले ही बैठ जाए लेकिन मेरे दिल की हर धड़कन क्षेत्रवासियों के लिए धड़कती है. जनता के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूं."