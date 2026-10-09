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अशोकनगर और शिवपुरी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहीं स्कूलों की हालत तो कहीं ECI को लेकर विरोध

अशोकनगर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन ( ETV Bharat )

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर किया गया था. जहां जिला शिक्षा कार्यालय में विरोध जताते हुए युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को चोर बताते हुए शिक्षा विभाग में मौजूद अधिकारियों को सत्ता का दलाल बताया. वहीं शिवपुरी में भी कांग्रेस मुख्य निर्वाचुन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने मिला.

स्कूलों की हालत को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन