अशोकनगर और शिवपुरी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहीं स्कूलों की हालत तो कहीं ECI को लेकर विरोध
अशोकनगर में स्कूलों की हालत को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवपुरी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ जताया विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 1:53 PM IST
अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर किया गया था. जहां जिला शिक्षा कार्यालय में विरोध जताते हुए युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को चोर बताते हुए शिक्षा विभाग में मौजूद अधिकारियों को सत्ता का दलाल बताया. वहीं शिवपुरी में भी कांग्रेस मुख्य निर्वाचुन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने मिला.
स्कूलों की हालत को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
दरअसल, अशोकनगर से 17 किलोमीटर दूर अथाई खेड़ा के पास शासकीय स्कूल बरबटपुरा की खस्ताहाल स्थिति का वीडियो लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे. जहां उनके आने के पहले ही कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर का गेट बंद कर ताला लगा दिया. इस बात से नाराज होकर पहले तो कार्यकर्ताओं ने गेट खुलवाने को लेकर हंगामा किया. इसके बाद वे अंदर पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. उनका कहना था की 1 घंटे में अगर हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलता है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम डीईओ कार्यालय में तालाबंदी करेंगे.
प्रदर्शन के दौरान और अमर्यादित भाषा का किया प्रयोग
शिक्षा विभाग में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्कूल और शौचालय को लेकर डीईओ मधु शर्मा से बात की और जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलवाया. जिसके बाद डीपीसी राहुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर ही बैठकर प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बात सुनी. इतने में ही युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आक्रोशित हो गए. उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया को चोर बताते हुए अधिकारियों को उनके दलाल बता दिया.
अभिषेक परमार ने कहा की "सभी को नौकरी छोड़ भाजपा का गमछा पहनना चाहिए. इस दौरान नायब तहसीलदार और डीपीसी राहुल शर्मा को जमकर खरीखोटी सुनाई गई. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि, आप सभी को एसी गाड़ी और एसी कमरों में रहने का मद तो मिल रहा है, लेकिन गरीब, शोषित, वंचित बच्चों के स्कूल को पैसा देने के लिए मद नहीं है."
15 दिन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म किया धरना
कार्यालय के बाहर लगभग 1 घंटे तक कांग्रेस का धरना चला. कार्यकर्ता मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर करने की मांग पर अड़े रहे. काफी देर समझाइश और 15 दिन के लिखित आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया. इस दौरान कांग्रेस विधायक हरी बाबू राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. मामले में डीपीसी राहुल शर्मा ने बताया की "15 दिन का आश्वासन दिया गया है. इस दौरान जांच टीम बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कि कौन-कौन से ऐसे स्कूल हैं, जिनकी हालत खराब है. इसके बाद आगामी कार्रवाई कर स्कूल और शौचालय दुरस्त करने का काम किया जाएगा."
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वहीं शिवपुरी के माधव चौक पर गुरुवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई. जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर खींचतान हुई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली, जिसे शांत कराने के लिए अंततः फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी.
कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला लेकर माधव चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस तुरंत हरकत में आई उनसे पुतला छीनने का प्रयास किया. भीड़ के बीच किसी ने पुतले में पेट्रोल होने की बात कह दी. एहतियात के तौर पर पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया, जिसने पुतले पर पानी डालकर उसे पूरी तरह गीला कर दिया.