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मध्य प्रदेश के अनोखे गांव, गौहत्या के बाद 12 साल नहीं बजी शहनाई, चौखट से विदा नहीं होती बेटियां

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शादी को लेकर अनोखी परंपरा, गौहत्या के बाद 12 साल नहीं हुई घरों से शादियां. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

ASHOKNAGAR VILLAGE TRADITION
मध्य प्रदेश के अनोखे गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 2:51 PM IST

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अशोकनगर: भारत अपनी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाज़ों के लिए जाना जाता है. ये ऐसा देश है जहां कुछ गलत हो तो पूरा गांव साथ आ जाता है. मध्य प्रदेश के अशोक नगर में आज भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां गांव की परंपरा के चलते दशकों तक बेटियां की विदाई घर के आंगन से ना हो सकी. शहनाई तो गूंजी लेकिन गांव की सीमा के बाहर.

बुजुर्गों के सार्वजनिक फैसलों का सभी करते हैं सम्मान
अशोकनगर, ग्वालियर चंबल अंचल का ऐसा जिला है जहां आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों के फैसले पूरे समाज और गांव में सार्वजनिक रूप से परंपरा बन जाते हैं. खिरिया मऊ, कोलुआ, टकनेरी, बमूरी, कबीरा सहित कई गांव ऐसे हैं जहां गांव में किसी की हत्या हुई तो लोगों ने बेटियां अपने घर से नहीं ब्याही. ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है. किसी के लिए ये परंपरा रही तो कुछ लोगों के लिए दर्द भी बना.

daughters wedding not from home
चौखट से विदा नहीं होती बेटिया (ETV Bharat)

गौहत्या के बाद 12 साल नहीं हुई घरों से शादियां
साल 2017 में खिरिया गांव में एक गौ हत्या हो गई थी. एक चार पहिया वाहन की चपेट में आने से गौवंश घायल हुआ और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई. ग्रामीणों को जब ये बात पता चली तो गौमाता का विधिविधान से अंतिम संस्कार कराया. इसके बाद एक चौपाल हुई और गांव के बढ़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि, इस अशुभ दुर्घटना का असर गांव पर भी आएगा इसलिए कुछ समय तक कोई मंगलकार्य शादी समारोह गांव में नहीं करेंगे.

लेकिन ये कुछ समय करीब 12 वर्षों तक चला. वजह रही किसी ना किसी दुर्घटना में मौत और उसके चलते गांव की परंपरा. पहले गौ हत्या हुई तो बाद में ट्रैक्टर से ही कुचल कर एक इंजीनियर की मौत, एक बच्चा भी ऐसे ही हादसे में काल के गाल में समा गया. इस बीच गांव की बेटियों और बेटों की शादियां तो हुई लेकिन गांव की सीमा से बाहर.

Ashoknagar village Tradition
अशोकनगर में शादी को लेकर अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

परंपरा निभाने गांव की सीमा के बाहर खेत में किया आयोजन
खिरिया मऊ के रहने वाले भगवान सिंह बताते है कि, "चार साल पहले उनकी बहन की शादी थी, रिश्ता तय हो गया शादी की तारीख भी फिक्स हो गई. लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार, अपने द्वार से शादी नहीं कर सकते थे. गांव में तो अपने घर के बाहर ही सारी रस्मे हो जाती हैं और भोज भी आसानी से आयोजित हो जाता है. लेकिन उनके सामने इस परंपरा का संकट खड़ा था.

मेहमानों के रुकने से लेकर बारात के जनमासे तक की व्यवस्था करना थी. लेकिन बाकी गांव के लोगों ने सहयोग किया और गांव की सीमा के बाहर ही बने एक नए मकान में सारी व्यवस्था हो गई. खाली खेत में शादी समारोह आयोजित किया. लेकिन दुख बस इतना सा था कि, बहन को घर से विदा नहीं कर सके." ऐसे ही प्रसंग ना जाने कितने ही गांव वालों के साथ आए. लेकिन अब इस गांव में फिर शादियां शुरू हो गई. करीब 8 महीने पहले गांव के एक छोटी जाति के परिवार ने अपने घर से ही शादी की थी. जिसके बाद सभी ने दोबारा गांव में विवाह समारोह आयोजित करना शुरू कर दिया.

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गौहत्या के बाद 12 साल नहीं हुई घरों से शादियां (ETV Bharat)

कबीरा गांव में बीते डेढ़ साल से नहीं गूंजी शहनाई
खेरिया गांव के अलावा ग्राम कबीरा में भी इसी तरह की परंपरा है. यहां आज भी बेटियां अपने द्वार से विदा नहीं हो पा रही हैं. करीब डेढ़ साल पहले रात के अंधेरे में एक बाइक की टक्कर से एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी. गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार, गांव में भी ऐसी घटनाओं पर शादी ब्याह पर रोक लग जाती है. ऐसे में पिछले डेढ़ साल से गांव में शादी की खुशियां नहीं गूंजी हैं.

गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप सिंह बताते हैं कि, ''गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं, गांव की परंपरा सभी निभाते हैं.'' हालांकि वे कहते हैं कि, ''ये परंपराये उनके गांव के पूर्वजों ने बनायी थी, इसलिए आज भी ऐसी स्थिति में इनका पालन किया जाता है. हालांकि ये रोक कबीरा में सिर्फ दो वर्षों तक ही रहती है. और अगर कोई दूसरी घटना ना हुई तो अगले सीजन में फिर शादियां गांव से होने लगेंगी.'' फिलहाल गांव में जिन घरों में शादियां हैं वे आसपास गांव या अशोकनगर से शादियां कर रहे हैं.''

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परंपरा निभाने गांव की सीमा के बाहर खेत में किया आयोजन (ETV Bharat)

पड़ौसी गांव से करना पड़ी टकनेरी के परिवार को बेटी की शादी
टकनेरी गांव भी इस परंपरा से अछूता नहीं है. यहां डेढ़ साल पहले एक महिला का मर्डर हो गया था. इसके बाद ग्रामीणों ने टकनेरी में कोई शुभ आयोजन नहीं किया. गांव के मेहरबान सिंह की बेटी की शादी थी, परिवार चाहता था की अपने घर से शादी हो लेकिन गांव में शादी से रोक की वजह से पड़ौसी गांव पवारगढ़ से विवाह संपन्न करना पड़ा.

गरीबों के लिए कठिन होती है बाहर से शादियां
कुछ ऐसी ही स्थित बमोरी गांव के रामनरेश रघुवंशी के साथ भी बनी, छोटी बेटी की शादी तय हुई लेकिन एक साल पहले कार एक्सीडेंट में गांव के एक बच्चे की मौत की वजह से विवाह समारोह गांव में रोक से आयोजित नहीं ही रहे थे. ऐसे में गांव के बाहर मूंगावली अशोकनगर रोड से लगे बिदसरकर गांव में एक रिश्तेदार के घर से पूरी शादी का आयोजन किया. शादी के बाद जब ससुराल से बेटी घर आई तब दूसरी विदा अपने घर से की. रामनरेश कहते हैं कि, ''इन स्थितियों में पैसे से संपन्न लोग तो अशोक नगर जाकर मैरिज गार्डन से शादी कर लेते हैं लेकिन गरीब परिवारों के लिए स्थितियां काफ़ी कठिन हो जाती हैं.''

पहले भी होती थी ऐसी परम्पराएँ
वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं, ''इस तरह की परम्पराए भले ही कई लोगों को आज के आधुनिक समय में अंधविश्वास या पिछड़ेपन की बाते लगें लेकिन ये लोगों को उनकी जड़े याद दिलाती हैं. यही हमारे देश की खूबसूरती है कि, लोग परंपराओं को निभाने के लिए अपना आराम नहीं देखते. ये सामाजिक फैसले को सामूहिक रूप से निभाते हैं. पहले के जमाने में भिंड मुरैना में भी ऐसी प्रथाएं थीं तब गांव छोटे हुआ करते थे और यदि आस पड़ोस में कोई मृत्यु हो जाये तो लोग तेरहवीं तक विवाह समारोह टाल देते थे. लेकिन आज के समय में लोग अपनी सुविधा देखते हैं. ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी परंपराएं निभा रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है.''

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