ETV Bharat / state

नई दिल्ली में नहीं बिजली-सड़क, चंडीगढ़ में चिट्ठियों का कन्फ्यूजन, भोपाल में जलसंकट

अशोकनगर: अगर हम कहें नई दिल्ली में सड़क-बिजली की दरकार है. भोपाल पानी की समस्या से जूझ रहा है, सरदारों के चंडीगढ़ में चिट्ठियों का कन्फ्यूजन होता है, तो आप चौकेंगे जरूर, लेकिन ये देश और राज्यों की राजधानी की समस्याएं नहीं, बल्कि ये नाम अशोकनगर के मुंगावली तहसील में सुनाई देते हैं, जो जिले में बसे गांव और मजरों के हैं. जी हां नई दिल्ली, भोपाल और चंडीगढ़ जैसे राजधानियों के नाम पर अशोकनगर में गांव बसे हैं.

भोपाल गांव में आज करीब 600 लोग रहते हैं. प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरह इस गांव का नाम तो भोपाल हो गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर राजधानी के उलट ये गांव गर्त में है. सबसे बड़ी समस्या पानी की है. भूजल स्तर काफी गिर चुका है, बोर फेल हैं. पंचायत में नलजल योजना के तहत पाइपलाइन बिछे सालों हो गए, लेकिन आज तक उनमें पानी की बूंद नहीं आई. ऐसे में ग्रामीण पेयजल के लिए गांव के कुएं और कुछ बोरिंग पर निर्भर है. जहां से काम चलाने के लिए पानी निकल आता है. ये हालत वर्षों से बने हुए हैं, जिसका आज तक समाधान नहीं हुआ है. लक्ष्मण सिंह कहते हैं की "गांव में ज्यादातर किसान है. ऐसे में खेती के लिए भी किसान बेतवा पर निर्भर हैं."

अशोकनगर जिला मुख्यालय से करीब 54 किलोमीटर दूर और मुंगावली के नजदीक बसा है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बल्कि ये अशोकनगर जिले की एक ग्राम पंचायत है. जो करीब 500 साल पहले अस्तित्व में आई थी. भोपाल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, "भोपाल गांव 1507 ईस्वी में बसा. भिंड, मेहगांव क्षेत्र से कुछ परिवार अधोकनगर आए और यहां आकर बस गए. इस गांव को बसाने वाले भूपाल सिंह थे, जिनके नाम पर इस गांव का नाम भूपाल पड़ा, लेकिन समय के साथ यह नाम अपभ्रंश होकर भोपाल हो गया. अब सरकारी दस्तावेजों में ये भोपाल ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज है."

मध्य प्रदेश के अशोकनगर देश भर में चंदेरी की बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है. इस जिले में 338 ग्राम पंचायते हैं और 800 से ज्यादा गांव, लेकिन इनमें कुछ नाम आपको चौंका देंगे. ये गांव हैं भोपाल, नई दिल्ली और चंडीगढ़, जो देश प्रदेश और पंजाब की राजधानियों के नाम पर हैं. इन गांव के ये नाम भी अलग-अलग वजहों से पड़े हैं, जो अब लोगों की पहचान बन चुके हैं.

चार दशक पहले सेहपुरा बना 'नई दिल्ली'

भोपाल की तरह दूसरा गांव भारत की राजधानी नई दिल्ली के नाम से पहचान रखता है. इसे लेकर ग्रामीणों के अपने अपने तर्क हैं. मुंगावली क्षेत्र की सोनाई ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम सेहपुरा चक अब सेहपूरा चक नई दिल्ली के नाम से पहचाना जाता है. हालांकि ये आधिकारिक रूप से पंचायत लिस्ट में नहीं है, लेकिन जिले में इसकी पहचान अब नई दिल्ली के नाम से है. ये गांव अशोकनगर में चार दशक पहले बसाया गया था.

नई दिल्ली गांव (ETV Bharat)

नई दिल्ली गांव के आदिवासी बड़ती में रहने वाले बुजुर्ग बुद्ध आदिवासी बताते हैं कि, "उनके पूर्वज पहले मूल गांव सेहपुरा में रहा करते थे, लेकिन गांव में बिजली पानी की समस्या के चलते 40 साल पहले कुछ परिवारों ने सेहपुरा से निकलकर गांव के बाहर ही एक मझरा चक (सेहपुरा चक) बसा लिया, इसके बाद गांव के लोगों ने बुजुर्गों के सामने आपसी सहमति से इसका नाम 'सेहपुरा चक नई दिल्ली' रख लिया."

गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

एक अन्य ग्रामीण गोलू आदिवासी ने बताया कि, "गांव के ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली में आते जाते रहते थे. ऐसे में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों ने इस गांव को नई दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे बोलचाल में नई दिल्ली इसका नाम पड़ गया. हालांकि गांव का नाम बदलने से लोगों की किस्मत नहीं बदली, गोलू कहते हैं आज इस गांव में 200 लोगों की आबादी है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए ना पक्का रास्ता है और ना ही बिजली की व्यवस्था, पानी के लिए भी पूरा गांव दो हैंडपंप के भरोसे हैं, जो अब सूखने लगा है."

पंजाब से आए परिवारों ने बसाया था 'चंडीगढ़'

अशोकनगर के मुंगावली से लगे चंडीगढ़ गांव की भी अलग कहानी है, ये गांव भी 40 साल पहले अस्तित्व में आया, लेकिन अब तक सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है. ये चंडीगढ़ गांव पंजाब से अशोकनगर आए कुछ सरदारों ने बसाया था. चंडीगढ़ गांव में 7 पंजाबी परिवार रहते हैं. जिनकी अपनी जमीनें और खेती है. मूल रूप से ये ग्राम पंचायत अचलगढ़ का हिस्सा है और अचलगढ़ गांव के बाहर स्थित है. इसे अब चंडीगढ़ चक के नाम से जाना जाता है.

अशोकनगर की जगह पंजाब के चंडीगढ़ पहुंच जाती है चिट्ठियां

चंडीगढ़ चक के रहवासी दलविंदर सिंह सिख बताते हैं कि, "गांव का नाम चंडीगढ़ होने से कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्योंकि गांव के लोगों के लिए आने वालो चिट्ठियां पंजाब भेज दी जाती हैं. अपने साथ का एक वाक्या साझा करते हुए उन्होंने बताया की पंजाब से उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी. जो मुंगावली के डांक घर में तो पहुंची, लेकिन पते पर चंडीगढ़ होने की वजह डाक वापस पंजाब भेज दी गई.

चंडीगढ़ गांव (ETV Bharat)

कई दिन बाद उन्हें इसके बारे में पता चला और वह चिट्ठी उन्हें करीब पांच महीने बाद जाकर मिल पायी." चंडीगढ़ गांव के एक अन्य रहवासी चिमनदीप सिंह ने भी बताया कि "उनके साथ भी कई बार ऐसे ही हालत बनते हैं और सही पते तक खत को पहुंचने में महीनों लग जाते हैं."