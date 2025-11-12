अशोकनगर जिला हॉस्पिटल में अश्लीलता का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार
जिला अस्पताल में दो जोड़ों का आपस में अश्लीलता करते हुए वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस ने की आरोपियों की पहचान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 5:06 PM IST
अशोकनगर : जिला अस्पताल अशोकनगर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां अस्पताल परिसर में दो जोड़ों द्वारा अश्लीलता करने का वीडियो वायरल हुआ था. तेजी से वायरल हुए वीडियो से अस्पताल की इज्जत भी तार-तार हो गई. वहीं, इस हरकत को अंजाम देने वाले दो लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.
अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने की शिकायत
अस्पताल में अश्लील हरकत करने का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अस्पताल प्रबंधन ने दो अलग-अलग स्थानों पर दो जोड़ों द्वारा की गई अश्लील हरकत पर शिकायत दर्ज कराई थी. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर संदीप जैन ने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी थी.
मामले में संलिप्त दो महिलाओं को नोटिस
पुलिस की जांच में दोनों वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान पुलिस द्वारा की जा चुकी है. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जिला अस्पताल परिसर में ले जाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया. वहीं दोनों मामलों में संबंधित युवती और महिला को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
दोनों मामले में महिलाएं आरोपियों की करीबी
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपियों के साथ वीडियो में नजर आ रही महिलाएं आरोपियों की करीबी हैं और रिश्तेदार. वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों को पब्लिक प्लेस में अश्लीलता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. महिलाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है
15 दिन पहले मरीज के पलंग पर छलक रहे थे जाम
ठीक 15 दिन पहले ही अशोकनगर जिला अस्पताल के अंदर मरीज संग जाम छलकाने का मामला सामने आया था. जिसमें वार्ड की स्टाफ नर्स ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा था. इस घटना पर कलेक्टर ने स्टाफ नर्स को पुरस्कृत करने की घोषणा की थी. लेकिन एकबार फिर अस्पताल शर्मसार हो गया.
यह भी पढ़ें- अशोकनगर के अस्पताल में बेड पर अटेंडर संग शराब पिता मिला मरीज, नर्स ने लगाई क्लास
कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह ने बताया, '' डॉक्टर की शिकायत पर दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है.दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.''