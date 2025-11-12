ETV Bharat / state

अशोकनगर जिला हॉस्पिटल में अश्लीलता का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

जिला अस्पताल में दो जोड़ों का आपस में अश्लीलता करते हुए वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस ने की आरोपियों की पहचान

Ashoknagar Hospital Video case
मामले में संलिप्त दो महिलाओं को भी नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर : जिला अस्पताल अशोकनगर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां अस्पताल परिसर में दो जोड़ों द्वारा अश्लीलता करने का वीडियो वायरल हुआ था. तेजी से वायरल हुए वीडियो से अस्पताल की इज्जत भी तार-तार हो गई. वहीं, इस हरकत को अंजाम देने वाले दो लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने की शिकायत

अस्पताल में अश्लील हरकत करने का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अस्पताल प्रबंधन ने दो अलग-अलग स्थानों पर दो जोड़ों द्वारा की गई अश्लील हरकत पर शिकायत दर्ज कराई थी. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर संदीप जैन ने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी थी.

Ashoknagar two arrested for obsence video
अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने की थी शिकायत (Etv Bharat)

मामले में संलिप्त दो महिलाओं को नोटिस

पुलिस की जांच में दोनों वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान पुलिस द्वारा की जा चुकी है. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जिला अस्पताल परिसर में ले जाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया. वहीं दोनों मामलों में संबंधित युवती और महिला को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

दोनों मामले में महिलाएं आरोपियों की करीबी

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपियों के साथ वीडियो में नजर आ रही महिलाएं आरोपियों की करीबी हैं और रिश्तेदार. वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों को पब्लिक प्लेस में अश्लीलता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. महिलाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है

15 दिन पहले मरीज के पलंग पर छलक रहे थे जाम

ठीक 15 दिन पहले ही अशोकनगर जिला अस्पताल के अंदर मरीज संग जाम छलकाने का मामला सामने आया था. जिसमें वार्ड की स्टाफ नर्स ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा था. इस घटना पर कलेक्टर ने स्टाफ नर्स को पुरस्कृत करने की घोषणा की थी. लेकिन एकबार फिर अस्पताल शर्मसार हो गया.
यह भी पढ़ें- अशोकनगर के अस्पताल में बेड पर अटेंडर संग शराब पिता मिला मरीज, नर्स ने लगाई क्लास
कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह ने बताया, '' डॉक्टर की शिकायत पर दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है.दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.''

TAGGED:

ASHOKNAGAR HOSPITAL VIDEO
ASHOKNAGAR NEWS HINDI
MADHYA PRADESH NEWS
ASHOKNAGAR OBSENCE VIDEO CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक और सनातनी हिंदू यात्रा वृंदावन तक, आतंकवाद के विरोध में हिन्दू महासभा की हुंकार

महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में 'पाक जिंदाबाद' और 'ब्लास्ट' लिखे नारे से हड़कंप, गाड़ी की जांच

राजगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी, मिल्क में मिली यूरिया, चलता फिरता लैब खोल रहा है पोल

जबलपुर में आर्मी की मैराथन, कोई भी हो सकता है शामिल, पुरस्कारों की होगी बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.