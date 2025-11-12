ETV Bharat / state

अशोकनगर जिला हॉस्पिटल में अश्लीलता का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

मामले में संलिप्त दो महिलाओं को भी नोटिस ( Etv Bharat )

अशोकनगर : जिला अस्पताल अशोकनगर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां अस्पताल परिसर में दो जोड़ों द्वारा अश्लीलता करने का वीडियो वायरल हुआ था. तेजी से वायरल हुए वीडियो से अस्पताल की इज्जत भी तार-तार हो गई. वहीं, इस हरकत को अंजाम देने वाले दो लोगों की पहचान कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने की शिकायत अस्पताल में अश्लील हरकत करने का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अस्पताल प्रबंधन ने दो अलग-अलग स्थानों पर दो जोड़ों द्वारा की गई अश्लील हरकत पर शिकायत दर्ज कराई थी. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर संदीप जैन ने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी थी. अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने की थी शिकायत (Etv Bharat) मामले में संलिप्त दो महिलाओं को नोटिस