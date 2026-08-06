अशोकनगर में स्कूल में घुसकर टीचर को पीटा, कॉलर पकड़कर खींचा, बीच सड़क चलाए लट्ठ
अशोकनगर में नशेड़ियों को नसीहत देना शिक्षक को पड़ा भारी, स्कूल से निकालकर की गालियों की बौछार. SC-ST एक्ट में मामला दर्ज. मुकेश मिश्रा की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:41 PM IST
अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शिक्षक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. यहां कचनार थाना क्षेत्र में कथित नशेड़ियों को स्कूल क्षेत्र में आने से रोकनाशिक्षक को भारी पड़ गया. इससे नाराज नशे में धुत दो आरोपियों ने स्कूल में आकर शिक्षक के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद शिक्षक की कॉलर पकड़कर बाहर तक खींच लाए. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
स्कूल से खींचकर शिक्षक से अभद्रता
मामला कचनार थाना क्षेत्र के शासकिय प्राथमिक विद्यालय वमनाई सोनेरा में स्कूल का है. आरोप है कि विनोद और गोविंद नामक आोरपी डेली स्कूल क्षेत्र में बैठकर नशा करते थे, इसलिए शिक्षक महेश ने दोनों को स्कूल के आसपास ऐसा करने से मना किया. जिसपर विनोद और गोविंद ने स्कूल के गेट पर शिक्षक के साथ जमकर गाली-गलौच की. इसके बाद दोनों शिक्षक को खींचकर स्कूल परिसर से बाहर ले गए और जमकर अभद्रता की. इस दौरान एक आरोपी लगातार लाठी लेकर उसे मारने के लिए धमकाता रहा.
कॉलर पकड़कर सड़क पर लाकर की मारपीट
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षक बार-बार मारपीट नहीं करने के लिए मिन्नतें मागता दिखाई दे रहा है, लेकिन उनमें से एक युवक लगातार शिक्षक के साथ गाली-गलौज और लाठियां से कभी मारता, तो कभी धमकाता नजर आ रहा है.
एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज
मारपीट के बाद शिक्षक सीधा कचनार थाने पहुंचा. जहां उसने अपने साथ हुई मारपीट और गाली गलौज को लेकर कचनार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव के दो आरोपियों पर शासकीय कार्यकाज में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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मामले में कचनार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुशवाहा ने बताया, " शिक्षक की शिकायत पर एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है. दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है."