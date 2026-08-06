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अशोकनगर में स्कूल में घुसकर टीचर को पीटा, कॉलर पकड़कर खींचा, बीच सड़क चलाए लट्ठ

अशोकनगर में स्कूल में घुसकर शिक्षक से मारपीट ( ETV Bharat )