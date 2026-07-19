अशोकनगर में अजब टोटका, मेढ़क-मेढ़की का रचाया ब्याह, इंद्र देव से अच्छी बारिश की प्रार्थना
अशोकनगर में बारिश के इंतजार में किसान, अच्छी बारिश के लिए तुलसी सरोवर तालाब के किनारे कराई गई मेढ़क-मेढ़की की शादी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:40 PM IST
अशोकनगर: बारिश नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं. किसानों को अपनी फसल को लेकर चिंता हो रही है. ऐसे में अच्छी बारिश के लिए लोग अब टोटका करने लगे हैं. इसके लिए तुलसी सरोवर तालाब पहुंचकर मेढ़क-मेढ़की का विवाह कर लोगों ने इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना की. मान्यता है कि मेढ़क-मेढ़की की शादी कराने से अच्छी बारिश होती है.
बारिश के इंतजार में किसान
जुलाई का आधा महीना निकल चुका है. लेकिन अशोकनगर में बारिश के लिए अभी भी किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं. यहां खेतों में बुवाई तो हो गई है और फसल अंकुरित होकर निकल भी चुकी है. लेकिन बारिश नहीं होने के कारण फसलों पर संकट छाने लगा है. जिसको लेकर लोगों ने पौराणिक परंपराओं और टोटके जैसी गतिविधियों को भी शुरू कर दिया है. ऐसा ही एक टोटका तुलसी सरोवर तालाब पर अच्छी बारिश के लिए किया गया.
मेढ़क-मेढ़की का कराया विवाह
तुलसी सरोवर तालाब पर समाजसेवी ज्ञान सिंह राजपूत सहित अन्य लोग पहुंचे. जहां उन्होंने अच्छी बारिश के लिए विधि विधान से मेढ़क-मेढ़की का विवाह सम्पन्न कराया. वहीं, पूजा होने के बाद मिट्टी के बनाये मेढ़क-मेढ़की को तुलसी सरोवर तालाब के पानी में विसर्जित कर दिया गया.
इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना
तुलसी सरोवर तालाब पर अच्छी बारिश को लेकर लोगों ने भगवान इंद्रदेव को मनाने का प्रयास किया. सभी लोगों ने तुलसी सरोवर तालाब पर पूजा कर भगवान इंद्रदेव से शहर में अच्छी बारिश की कामना की. लोगों का कहना है कि भगवान इंद्रदेव कभी हमें निराश नहीं करेंगे और अच्छी बारिश जरूर करेंगे.
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ज्ञानसिंह राजपूत ने बताया कि "अशोकनगर में फसलों की जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं हुई. तालाब सूखता जा रहा है. पीने के पानी की भी दिक्कत है. इसके साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी पानी की बहुत दिक्कत हो रही है. जिसको लेकर हमने मिट्टी के मेढ़क-मेढ़की का विवाह कराया और भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की, ताकि अच्छी बारिश हो."