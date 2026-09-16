ETV Bharat / state

अब नौका विहार के लिए नहीं जाना होगा भोपाल, अशोकनगर में शुरु बोट क्लब, तैरेंगी नाव

बड़ी झील भोपाल की तर्ज पर तुलसी सरोवर तालाब में भी शुरू हुआ नोका विहार, सीनियर सिटीजन को कराई तलाब की सैर. रिपोर्ट- मुकेश मिश्रा

ashoknagar Boating started
अशोकनगर का तुलसी सरोवर तालाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर के बीचों-बीच स्थित तुलसी सरोवर तालाब में अब सेनानी नौका विहार का लुफ्त उठा सकेंगे. भोपाल की बड़ी झील की तर्ज पर अशोकनगर में भी तालाब में बोर्ड क्लब का शुभारंभ किया गया है. शुभारंभ के अवसर पर सीनियर सिटीजन को तालाब की सैर भी करवाई गई.

नपा ने दी नगरवासियों को बड़ी सौगात
तुलसी सरोवर तालाब में लंबे समय से नौका विहार की योजना चल रही थी. लेकिन अब जाकर यह योजना जमीन पर उतर सकी है. तुलसी सरोवर तालाब में मंगलवार देर शाम नगर पालिका परिषद ने बोर्ड क्लब का शुभारंभ किया. इस दौरान सर्वप्रथम सीनियर सिटीजन को वोट में बिठाकर तालाब का भ्रमण कराया गया. नगर के तालाब को पर्यटन की तरह विकसित किया गया है. अब शहर के स्थानीय लोगों और बच्चों के लिए यह एक बड़ी सौगात है. जिससे तालाब में नौका विहार किया जा सकेगा.

नगर पालिका ने दी नगरवासियों को बड़ी सौगात (ETV Bharat)

दो वोटों का होगा संचालन
नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने बताया कि, ''तुलसी सरोवर तालाब में दो वोट डाली गई है. जिससे स्थानीय लोगों और सेनानियों के लिए नौका विहार कराया जाएगा. 4 साल से बन रही योजना अब जाकर पूरी हुई है. इससे स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. वोट में बैठे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका के कर्मचारियों को तैनात किया गया है. वहीं सूरज डूबते ही वोट का संचालन बंद कर दिया जाएगा.''

ashoknagar boat club
सीनियर सिटीजन को कराई तलाब की सैर (ETV Bharat)

नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने बताया, ''तुलसी सरोवर तालाब पर बोर्ड क्लब का शुभारंभ किया गया है. जिस पर आप शहर के महिला, पुरुष और बच्चों के लिए नौका विहार की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है. वहीं तुलसी सरोवर तालाब के सौंदर्य करण को लेकर आगे भी लगातार कार्य करते रहेंगे. वोटिंग के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका के कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की घटना से बचा जा सके.''

ashoknagar boat club
तुलसी सरोवर तालाब में शुरू हुआ नौका विहार (ETV Bharat)

तालाब पर हुआ सुंदर घाट का निर्माण
बता दें कि, अशोकनगर में गणेश विसर्जन तुलसी सरोवर तालाब पर ही किया जाता है. लेकिन लंबे समय से यहां तालाब पर घाट नहीं होने के कारण अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता था. कई बार तो विमान समिति एवं पुजारी संघ द्वारा इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद ने तुलसी सरोवर तालाब के किनारे खूबसूरत घाट का निर्माण किया. जिस पर अब तालाब के स्वच्छ जल में भगवान का जलविहार भी किया जा सकेगा.

TAGGED:

TULSI SAROVAR LAKE ASHOKNAGAR
ASHOKNAGAR BOAT RIDE
ASHOKNAGAR BOAT CLUB
MADHYA PRADESH NEWS
ASHOKNAGAR BOATING STARTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.