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लाल चटाई और सफेद चटाई में घमासान! वर्चस्व और गुरु-शिष्य परंपरा को लेकर भिड़े दोनों ग्रुप

काजल ठाकुर पर आरोप है कि वह मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी पकड़ बनाने को कोशिश कर रही हैं. इसके लिए उन्होंने कई बागी किन्नरों को अपने साथ मिलाकर सनातन धर्म वापसी करने का आग्रह किया है. जिसका चांदनी नायक ग्रुप ने विरोध करना शुरू कर दिया. चांदनी नायक का कहना है कि "हमारी जाति सिर्फ किन्नर है.

अशोकनगर: किन्नर समुदाय में आपसी विवाद के चलते काजल ठाकुर (लाल चटाई ग्रुप) और चांदनी नायक ग्रुप (सफेद चटाई ग्रुप) एक दूसरे के सामने आ चुका है. मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच चुका है. यह लड़ाई जिलों की गद्दी छीनने को लेकर बताई जा रही है. चांदनी नायक ग्रुप का आरोप है कि काजल ठाकुर किन्नर समाज की गुरु-शिष्य परंपरा तोड़ रही हैं.

काजल ठाकुर पर लगभग 15 दिन पहले अशोकनगर किन्नर गुरु चांदनी नायक के साथ मारपीट करने की धमकी देने का आरोप है. इस मामले की शिकायत चांदनी नायक ने अशोकनगर पुलिस और प्रशासन से भी की थी. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने किन्नर गुरु को पुलिस प्रोटेक्शन दिया था और उनके घर पर पुलिस का गार्ड तैनात भी रहा.

2 दिन पहले 2 गुटों में हुआ विवाद

शिवपुरी में 2 दिन पहले खतौरा (इंदौर) के पास 2 किन्नर समुदाय में विवाद हो गया. इस पूरे विवाद में किन्नर समुदाय में मारपीट हुई. वहीं, शिवपुरी में काजल ठाकुर ने मीडिया के समक्ष बयान दिया गया कि "अशोकनगर की किन्नर गुरु चांदनी ने और उनके साथियों ने यह विवाद कराया है." जबकि किन्नरों में एक संगठन का कहना है कि इस विवाद में चांदनी नायक का कोई हस्तक्षेप नहीं है. यह हमारी आपसी की लड़ाई थी. इसमें काजल ठाकुर द्वारा जबरन चांदनी नायक को घसीटा जा रहा है.

गद्दी की खींचतान बन रहा विवाद का कारण

अशोकनगर किन्नर गुरु चांदनी नायक ने बताया कि "हमारी जाति में गुरु-चेला परंपरा का निर्वहन किया जाता है. लेकिन कुछ महीने पहले काजल ठाकुर और उसके साथियों ने इस परंपरा को खत्म करने का काम किया है. जिसका हम विरोध कर रहे हैं. उन्होंने भोपाल में भी अपने साथ कई किन्नरों को शामिल कर लिया है और सनातन का चोला ओढ़कर हम सभी को परेशान करने का काम उसके द्वारा किया जा रहा है. इस पूरे मामले की शिकायत हमने अशोकनगर पुलिस प्रशासन से की है."