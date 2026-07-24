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अशोकनगर में लाखों की चोरी का खुलासा, पन्नी बीनते हुए रेकी कर घटना को दिया अंजाम

अशोकनगर साडोरा थाना क्षेत्र के बमोरी लाल गांव की घटना. मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, 12 लाख की ज्वेलरी और 80 हजार नकदी बरामद.

Ashoknagar theft
अशोकनगर में लाखों की चोरी का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:38 PM IST

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अशोकनगर: शाडौरा थाना क्षेत्र के बमोरी लाल गांव में 10 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके पास से 12 लाख की ज्वैलरी सहित 80 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस ने चोरी हुई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है.

साडोरा थाना क्षेत्र के बमोरी लाल गांव की घटना

15 जुलाई, 2026 को साडोरा थाना क्षेत्र के बमोरी लाल गांव में देर रात चार अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में महेंद्र रघुवंशी के मकान में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण सहित नगद रुपए चोरी कर लिए गए. घटना की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट सहित साइबर सेल की मदद से महज 10 दिन में चोरी का खुलासा कर दिया.

Ashoknagar theft
अशोकनगर में लाखों की चोरी का खुलासा (ETV Bharat)

कबाड़ बीनने बाले शख्स से लगा सुराख

घटना के बाद पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ दिन पहले यहां आस-पास पानी और कबाड़ बीनने वाले कुछ लोग घूम रहे थे. वहीं से पुलिस को सुराग मिला. उनकी निशानदेही पर वह सिंगवासा निवासी पारदियों(एक घुमंतू समुदाय) तक पहुंच सके. मुखबिर से जब यह तय हुआ कि यह घटना इन्हीं पारदियों द्वारा की गई है तो पुलिस ने छापा मार कर उन्हें पकड़ लिया. जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है.

सिंगवासा के पारदी निकले मास्टरमाइंड

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया "चोरी की घटना के बाद से ही मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को सक्रिय किया गया. जहां तथ्यों के अनुसार सिंगवासा के चार पारदियों को ट्रेस किया गया. जब पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर यह तय हो गया कि चोरी की घटना को इन्हीं अंजाम दिया है, तत्काल इनकी लोकेशन लेकर पुलिस ने छापा मारा. इसके बाद तीन आरोपियों अमन, बृजपाल और नीरज पारदी को गुना के मावन से पकड़ा गया. वहीं चौथा आरोपी रामकृष्ण पारदी फिलहाल फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा."

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