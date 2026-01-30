ETV Bharat / state

मनचले का तंत्र-मंत्र और इत्र, स्कूली छात्राओं को सम्मोहित करने करता था पीछा

अशोकनगर में शातिर मनचला गिरफ्तार. जेल भेजा. उसके पास से तंत्र-मंत्र की किताबों के अलावा सामग्री भी बरामद.

Ashoknagar Tantric arrest
तंत्र-मंत्र कर लड़कियों को छेड़ने वाला युवक गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर : शहर में स्कूल की नाबालिग छात्राओं से तंत्र-मंत्र और इत्र से सम्मोहन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी शख्स को जेल भेज दिया है. ये मनचला लड़कियों का पीछा बाइक से करता था और साथ ही तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल करता था. परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने पीछा करके मनचले को धर दबोचा. उसके पास से तंत्र-मंत्र करने की सामग्री बरामद की गई है.

स्कूल छात्राओं का पीछा करता था युवक

निजी स्कूलों की छात्राओं ने बताया कि कुछ दिन से हम जब अपने वाहन (पिकअप) से घर जाते थे, तभी एक युवक बाइक से हमारा पीछा करता था. वह मुंह से कुछ बुदबुदाता रहता था. लेकिन जब लगातार उसके द्वारा ऐसा किया गया तो हम डर गए और हमने यह पूरी बात अपने घर वालों को बता दी. इसके बाद हमारे परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत अशोक नगर पुलिस से की.

कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह चौहान (ETV BHARAT)

बैग से मिला इत्र और काली सहस्रनामावली

स्कूल के रास्ते में पुलिस में जाल बिछाकर जिस युवक को गिरफ्तार किया, उसकी पहचान अशोकनगर से 12 किलोमीटर दूर सावन गांव के विशाल रघुवंशी के रूप में हुई. युवक के पास से एक काली सहस्त्रनामावली पुस्तक के साथ एक इत्र की बोतल मिली. युवक का कहना है कि वह इसी इत्र का इस्तेमाल कर और इसी पुस्तक के मंत्रोच्चार कर छात्राओं पर सम्मोहन जैसी तंत्र करने का प्रयास कर रहा था. युवक ने यह नहीं बताया कि यह विद्या उसने कहां से सीखी.

Ashoknagar Tantric arrest
स्कूली छात्राओं को सम्मोहित करने करता था पीछा (ETV BHARAT)

छात्राओं ने जागरूकता और पुलिस ने दिखाई तत्परता

स्कूल छात्राओं ने समझदारी दिखाते हुए मामले की शिकायत पहले अपने परिवार वालों से की. इसके बाद छात्रों के परिवार के लोगों ने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई. जैसे ही यह बात अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा को पता चली तो उन्होंने कोतवाली की टीम को स्कूल के रास्ते पर लगा दिया. जहां जैसे ही छात्राएं रवाना हुईं, पुलिस और परिवार के लोग भी साथ हो गए.

Ashoknagar Tantric arrest
अशोकनगर कोतवाली टीआई ने बताई युवक की करतूत (ETV BHARAT)

इस प्रकार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के जानने वालों का कहना है कि वह इसी तरह हमसे भी बात करता था. वह अक्सर काफी समय से मंत्रो का उच्चारण करता था. कई बार हमने भी उसे मना किया लेकिन वह नहीं माना.

स्कूलों में पुलिस का जागरुकता अभियान

कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया "शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर शख्स को गिरफ्तार किया है. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. लगातार स्कूलों में छात्रों को अवेयरनेस करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहे हैं ताकि छात्राएं अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकें. साथ ही स्कूलों के बाहर पेट्रोलिंग भी की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर विराम लग सके."

TAGGED:

TANTRA MANTRA ON SCHOOL GIRL
TANTRIC BOOKS MATERIALS SEIZE
YOUTH ARREST MOLESTED GIRLS
ASHOK NAGAR LATEST CRIME
ASHOKNAGAR TANTRIC ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.