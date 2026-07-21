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अशोकनगर में सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड के घर गरजा बुलडोजर, टीनशेड के घर में बने मिले केबिन

कोतवाली थाना प्रभारी रविप्रताप सिंह चौहान ने बताया, "नगर के बाईपास रोड स्थित दीपेश कॉलोनी में एक महिला के घर देह व्यापार चलाने जैसी जानकारी पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने 13 जुलाई को छापामार कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया था.

अशोकनगर: देह व्यापार और ब्लैकमेलिंग के मामले में मास्टरमाइंड महिला के घर पर पुलिस-प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. जिसमें उसका मकान चंद घंटे में जमींदोज हो गया. इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद एसपी ने नगर पालिका से इस घर के वैध और अवैध होने की जानकारी मांगी थी.

देह व्यापार वाले मकान को पुलिस-प्रशासन की टीम ने जेसीबी से गिरवाया (ETV Bharat)

इसके एक दिन बाद ही मास्टरमाइंड महिला सहित दामाद और बेटी पर एक युवक ने अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. जिस पर से पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मामला भी महिला पर दर्ज कर लिया था. इसी महिला पर एक और फरियादी ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने बताया कि यह देह व्यापार कर वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करती थी. न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है."

अवैध रूप से बने घर में चलता था देह व्यापार

महिला को गिरफ्तार करने के बाद एसपी ने नगर पालिका को पत्र लिखकर इस मकान के वैध और अवैध होने की जानकारी मांगी थी. वहीं नगर पालिका सीएमओ विनोद उन्नीतान द्वारा बताया गया, "यह मकान अवैध रूप से बनाया गया है. इस पर हमारे द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई. जिसके बाद इसके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया था. जिसका कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने दीपेश कॉलोनी पहुंचकर उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया."

अवैध रूप से बने घर में चलता था देह व्यापार (ETV Bharat)

कमरे के अंदर बने थे 4 बाई 6 के केबिन

जिस मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया. इसी मकान में अवैध रूप से देह व्यापार का कार्य संचालित किया जाता था. जिस मकान को तोड़ा गया वह ईंटों से निर्मित और ऊपर टीनशेड चढ़ा हुआ एक मकान था. जिसमें 4 बाई 6 के कई केबिन बने हुए थे. जिसमें इस महिला द्वारा देह व्यापार का कार्य किया जाता था. जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर महज 1 घंटे में मास्टरमाइंड महिला का घर गिरा दिया.

पड़ोसियों ने ली राहत की सांस (ETV Bharat)

पड़ोसियों ने ली राहत की सांस

महिला के घर पर जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, तो आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से यहां महिला द्वारा अवैध काम किया जा रहा थे. जिसके कारण हम लोगों का मोहल्ले में रहना तक दूभर हो गया था.