दिनदहाड़े आंखों में मिर्ची डाल 25 लाख की लूट, 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी वारदात

तमोइया निवासी लखविंदर सिंह अपने घर से 25 लाख रुपए लेकर अशोकनगर की तरफ जा रहे थे. तभी मोहरी रोड पर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें रोक कर जमीन की खरीद फरोख्त की चर्चा की. उसके बाद उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और लखविंदर सिंह के पास मौजूद लाल और काले कलर के 2 बैग ले उड़े. बैग में करीब 25 लाख रुपए मौजूद थे.

अशोकनगर: बाइक सवार युवक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है. ये घटना मंगलवार को मोहरी रोड पर हुई है. आरोपियों ने पीड़ित से जमीन खरीदने को लेकर चर्चा करने के लिए रोका. जिसके बाद आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, पीड़ित का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

आंखों में मिर्ची भरने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लखविंदर सिंह अपने घर पहुंचे, जहां पूरी घटना की जानकारी घरवालों के दी. घायल लखविन्दर को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. लखविंदर सिंह जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए हैं. इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर भी जांच पड़ताल कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उन बदमाशों की तलाश पुलिस द्वारा तेज कर दी गई है.

राह चलते लोगों ने भी नहीं की मदद

जिला अस्पताल में भर्ती लखविंदर सिंह ने बताया कि "मैं अपने घर से अशोकनगर, रामपुरा मोहल्ला निवासी जज्जी को पैसे देने के लिए जा रहा था. इस दौरान रास्ते में मुझे 3 लोगों ने रोका और पूछा कि यह जमीन किसकी है? जवाब में मैंने कहा कि मैं नहीं जानता और मैं जैसे ही बाइक पर बैठने वाला था, इतने में उन लोगों ने आंखों में मिर्च पाउडर डाल दी. मैं चिल्लाता रहा और वह लोग मेरे हाथों से बैग छीन कर भाग गए. जिस समय मेरे साथ यह वारदात हुई थी, उस समय कई लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे. लेकिन किसी ने भी मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया. यदि लोग मेरे मदद करते तो ये घटना नहीं होती.

3 बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम (ETV Bharat)

पहले भी हो चुकी 20 लाख की लूट

एक सप्ताह पहले गुना अशोकनगर रोड पर भी एक गल्ला व्यापारी के साथ 20 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आ चुका है. इस पूरे मामले में फिलहाल कुछ आरोपियों को संदेह के घेरे में पकड़ा गया है. बाकी अभी अन्य आरोपी फरार हैं. अशोकनगर में दिनदहाड़े हो रही इस लूट की वारदात के बाद लोगों में दहशत है.

1 सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी वारदात (ETV Bharat)

एसडीओपी सहित 2 थाना प्रभारी जांच में जुटे

लूट की वारदात में एसडीओपी विवेक शर्मा के साथ कोतवाली टीआई रवी प्रताप सिंह और देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा भी इस लूट के मामले की जांच में जुड़ चुके हैं. घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया, जहां युवक के शर्ट की टूटी हुई बटन सहित कुछ अन्य सामग्री मिली ली है.

एसडीओपी विवेक शर्मा ने कहा कि "जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा. आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं पेट्रोल पंप के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं.