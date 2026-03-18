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ग्वालियर की महारानी के हाथों पर अशोकनगर, प्रियदर्शिनी सिंधिया ने लगवाई मेहंदी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी सिंधिया राजे सिंधिया महिला शक्ति सम्मान कार्यक्रम में एक निजी पैलेस में पहुंची. जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया. अशोकनगर प्रवास के दौरान 50 से अधिक जगह पर उनका स्वागत किया गया. कार्यक्रम में उन्होंने सर्व समाज एवं सहायता समूह की महिलाओं से वन टू वन चर्चा भी की. कार्यक्रम के दौरान पुलवामा को लेकर एक देश भक्ति से प्रेरित नृत्य भी किया गया. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया.

अशोकनगर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी व ग्वालियर सिंधिया पैलेस की महारानी प्रियदर्शिनी सिंधिया सिंधिया बुधवार को अशोकनगर पहुंची. यहां वे मातृशक्ति महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुईं. जहां उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं से चर्चा करने के बाद उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई, जो आकर्षक का केंद्र बनी.

प्रियदर्शिनी सिंधिया के इस कार्यक्रम के दौरान पंडाल में 100% महिलाएं मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम में पुरुषों की हिस्सेदारी ना के बराबर थी. जिसमें सर्व समाज की महिलाएं, सामाजिक संगठन, उषा-आशा कार्यकर्ता सहित सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही.

अशोकनगर पहुंची प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया (ETV Bharat)

हाथ पर लगी मेहंदी में दिखा अशोकनगर

प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया जब अशोकनगर पहुंचीं, तो बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने उनका स्वागत किया. इसके साथ ही कार्यक्रम में महिला समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल में जब प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहुंची, तो सहायता समूह की महिलाओं ने उनके हाथों में मेहंदी लगाई. जिसमें फूलों की डिजाइन बनाई गई थी, साथ ही अंग्रेजी में अशोकनगर लिखा गया था. मेहंदी को उन्होंने मीडिया के सामने भी दिखाया. प्रियदर्शनी ने कहा कि "यही अशोकनगर का प्यार है, जो मैं लेकर जा रही हूं."

हाथों में लगी मेहंदी दिखातीं प्रियदर्शिनी (ETV Bharat)

विभाग और स्वा सहायता समूह ने स्टॉल लगाए

कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य स्व सहायता समूह द्वारा कार्यक्रम के दौरान स्टॉल लगाई गई थी. इन सभी स्थलों पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया द्वारा काफी देर तक भ्रमण किया गया. वहीं स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए कपड़े के बैग को भी उन्होंने खरीदा. उनका यह अंदाज उपस्थित महिलाओं के दिलों पर छा गया. स्व सहायता समूह सहित अन्य महिलाओं ने प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया की जमकर तारीफ की.

एक हाथों में पेपर और दूसरे हाथ में लगी मेहंदी (ETV Bharat)

मीडिया से चर्चा करते हुए प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया ने कहा की "अलग-अलग क्षेत्र और चंदेरी शहर के छोटे-छोटे गांव से लोगों ने जो छोटे-छोटे व्यापार शुरू किए हैं, उन सभी की स्टॉल लगाई थी. मैंने उन सभी के नंबर ले लिए हैं. मैं इन लोगों के लिए कुछ बड़ा करने वाली हूं, यह आपको जरुर देखना है. उन्होंने कहा कि मेरी इन लोगों के लेकर आगे बड़ी प्लानिंग है. जब उनसे लोकसभा चुनाव में एंट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा, कि आप लोग तो बहुत बोर हो जाते हो. इतना कह कर वे अपने वाहन से आगे चली गईं.