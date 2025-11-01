ETV Bharat / state

घुप अंधेरे में अशोकनगर पुलिस के हाथ लगा 5 करोड़ का सांप, बेचने के फिराक में थे तस्कर

अशोकनगर में चेंकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर, दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप बरामद, करोड़ों रुपए में बिकता है सांप.

ASHOKNAGAR SNAKE SMUGGLER ARREST
करोड़ों के सांप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
अशोकनगर: कोतवाली पुलिस ने 2 सांप तस्करों को हिरासत में लिया है. जिनके पास से दुर्लभ प्रजाति का एक जीवत सांप बरामद किया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है. शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर दोनों तस्करों को राजस्थान से मध्य प्रदेश में आते समय गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

दुर्लभ सांप के साथ धराए 2 तस्कर

कोतवाली पुलिस को शुक्रवार की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक राजस्थान से दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप लेकर आ रहे हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग लगाकर तस्करों का इंतजार कर रही थी. तभी पुलिस ने जेवीएस कॉलोनी की ओर से आते 2 संदिग्ध बाइक सवार दिखे. पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी जांच की, तो उनके पास से 1 अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ (Eryx johnii) सांप मिला. इस सांप को मिट्टी से भरी एक पेटी के अंदर छिपाकर रखा था. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

सांप बेचने की फिराक में घूम रहे तस्कर धराए (ETV Bharat)

बोरी में मिट्टी के बीच छिपा रखा था सांप

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि "बीती रात पुलिस टीम नियमित चेकिंग कर रही थी. इस दौरान जेवीएस कॉलोनी की तरफ से 2 युवक बाइक पर आते दिखाई दिए. उन्हें रोककर तलाशी ली गई, तो उनके पास एक संदिग्ध पेटी मिली. पेटी खोलने पर उसमें मिट्टी भरी हुई थी और मिट्टी के अंदर बोरी में सांप रखा हुआ था. जब विशेषज्ञों से जानकारी ली गई तो यह सर्प रेड सैंड बोआ प्रजाति का पाया गया, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है."

सांप को बेचने की फिराक में थे तस्कर

पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिव आदिवासी और कैलाश आदिवासी निवासी टीटौर गांव बहादुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि "वे इस सर्प को राजस्थान से लेकर आए थे और किसी पार्टी को बेचने की फिराक में थे." फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि वे इस दुर्लभ प्रजाति को किसे सौंपने वाले थे. इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं."

ashoknagar eryx johnii snake
बोरी में बंद जीवित दुर्लभ सांप (ETV Bharat)

तंत्र मंत्र में भी होता है इस सर्प का प्रयोग

एसपी मिश्रा ने बताया कि "पुलिस ने वन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी है. वहीं पुलिस जांच की जा रही है. पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि ऐसे सर्पों का प्रयोग दवाओं के निर्माण या तंत्र-मंत्र संबंधी गतिविधियों में किया जाता है. जिस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक है." फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. सांप को सुरक्षित रखकर विशेषज्ञों की निगरानी में जांच की जाएगी. पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों और तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

