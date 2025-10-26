ETV Bharat / state

अशोकनगर में आग का गोला बनी यात्रियों से भरी बस, गियरबॉक्स में स्पार्किंग से हुआ हादसा

अशोकनगर में पिछोर से इंदौर जा रही बस बनी आग का गोला, समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

ASHOKNAGAR PASSENGERS BUS FIRE
अशोकनगर में आग का गोला बनी यात्रियों से भरी बस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: देश में बीते कुछ दिनों से सवारी से भरी बस में आग लगने की घटनाएं सामने आई. जहां 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से 26 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई. इसी तरह 24 अक्टूबर को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में बाइक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और इस घटना में 21 लोगों की मौत हुई. इसी तरह बस में आग लगने की घटना मध्य प्रदेश में सामने आई, जहां पिछोर से इंदौर जा रही बस में अचानक स्पार्किंग से आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया. किसी तरह की कोई जनहानी नहीं हुई.

बस ड्राइवर ने दिखाई समझदारी

अशोकनगर की तहसील ईसागढ़ के पास पिछोर से इंदौर जाने वाली कमला ट्रेवल्स की बालाजी बस में शनिवार रात लगभग 8 बजे अचानक आग लग गई. आग लगते ही बस के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए, तुरंत बस को साइड में खड़ा कर दिया. सभी यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा. थोड़ी ही देर बाद बस में आग की तेज लपटें उठने लगी. यह नजारा देख आसपास के खेतों में काम कर रहे श्रमिकों ने पहुंच कर यात्रियों को बस से बाहर निकालने का प्रयास तेज किया. अच्छी बात यह रही कि सभी यात्रियों को सकुशल बस के बाहर निकाल लिया गया.

अशोकनगर में स्लीपर बस में लगी आग (ETV Bharat)

गियर बॉक्स के पास स्पार्किंग से लगी आग

बस में बैठे यात्रियों के मुताबिक "ड्राइवर के पास गियर बॉक्स के पास अचानक स्पार्किंग हुई. जिसके बाद बस में आग लगना शुरू हुई. यही स्पार्किंग फिल्टर तक पहुंची और फिल्टर में आग लगने के कारण पूरी बस में आग फैल गई. इसके बाद ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए सभी यात्रियों से बाहर निकलने की बात कही." जिस समय बस में आग लगी तब बस की स्पीड ज्यादा नहीं थी, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी.

नहीं थी बस में कोई आग बुझाने के इंतजाम

ऐसा आरोप है कि बस में आग लगने के मामले को लेकर यहां आरटीओ विभाग भी लापरवाही भी घेरे में नजर आती है, क्योंकि जिस समय बस में आग लगी, उस समय बस में आग बुझाने के लिए कोई भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं था. जिसके कारण बस स्टाफ आग बुझाने में बेबस नजर आया. आरटीओ विभाग द्वारा लंबे समय से बसों की चेकिंग नहीं की जाती. जिसके कारण यह दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं.

Ashoknagar Passengers Rescue Safely
ग्वालियर आईजी ने प्रधान आरक्षक को पुरस्कृत के दिए निर्देश (Gwalior IG Social Media)

ग्वालियर आईजी ने प्रधान आरक्षक को पुरस्कृत के दिए निर्देश

स्लीपर बस में आग लगने के दौरान कदवाया थाने में पदस्थ अरविंद रघुवंशी भी मौजूद थे. प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी ने यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की. बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को सकुशल बाहर निकलवाया. इस पूरे मामले में ग्वालियर आईजी अमित सांघी ने प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी से मामले को लेकर फोन पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने प्रधान आरक्षक और बस के क्लीनर छोटा केवट की प्रशंसा करते हुए अशोकनगर एसपी को निर्देशित किया है, कि इस आगजनी के मामले में प्रधान आरक्षक अरविंद रघुवंशी और बस क्लीनर छोटा केवट को पुरस्कृत किया जाए.

ईसागढ़ एसडीएम त्रिलोचन गौण ने बताया कि "बस में आग लगने के दौरान सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. कोई भी जनहानि नहीं हुई. सभी यात्री सकुशल हैं. मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया. सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराई गई. यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया. आग लगने की जांच कर कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

PICHHORE TO INDORE BUS FIRE
ASHOKNAGAR PASSENGERS RESCUE SAFELY
ASHOKNAGAR NEWS
ASHOKNAGAR BUS CATCHES FIRE
ASHOKNAGAR PASSENGERS BUS FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.