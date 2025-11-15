ETV Bharat / state

अशोकनगर में नपाध्यक्ष की अनोखी पहल, दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान

अशोकनगर: पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस देशभर सहित अशोकनगर में बाल दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. समाजसेवी व राजनैतिक संगठनों से जुड़े लोग स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, झूला झुलाया और खाना खाया. इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया ने शनिवार को पूरा दिन दिव्यांग बच्चों के साथ एन्जॉय किया. बच्चों को अपने हाथ से खाना भी खिलाया. साथ ही बच्चों की उपहार भी भेंट किए.

बाल दिवस के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया, सीएमओ विनोद उन्नीतान, समस्त पार्षद गण और नगर पालिका की टीम बच्चों को लेकर शंकरपुर टौरिया पहुंची. पहले तो बच्चों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने क्रिकेट खेला. इसके बाद उन्हें पार्क में लगे झूलों में झुलाया गया. इसके बाद बच्चों को नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने ही हाथों से भोजन कराया, जिससे बच्चे बहुत खुश एवं प्रसन्न हुए. वहीं बच्चों को गिफ्ट में गर्म कपड़ों सहित अन्य उपहार वितरित किए गए.

अशोकनगर नपाध्यक्ष ने दिव्यांग बच्चों को बांटे गिफ्ट (ETV Bharat)

बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस

नगर पालिका अध्यक्ष मनोरिया ने बताया, "बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. हमने इस कार्यक्रम को शंकरपुर टोरिया में रखा, जहां दिव्यांग बच्चों को पार्क भी घुमाया गया. उनके साथ पूरा समय व्यतीत किया गया. बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए. आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती भी है. इस मौके पर आयोजन को रखा गया.

अन्य लोग भी होंगे मोटिवेट

मौके पर उपस्थित समाजसेवी और वरिष्ठ पार्षद महेंद्र भारद्वाज ने बताया, "इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए. ऐसे कार्यक्रमों से अन्य समाजसेवी लोग भी मोटिवेट होते हैं. आयोजन को देखकर और भी लोग आगे आकर इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे. नगर पालिका सीएमओ विनोद उन्नीतान ने कहा कि "दिव्यांग बच्चों के लिए यह कार्यक्रम किया है. आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे. उनकी किसी भी समस्या को लेकर हमेशा नगर पालिका उनके साथ है. ताकि इन्हें हर सुविधा मिल सके."