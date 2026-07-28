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अशोकनगर के मुंगावली में फॉरेस्ट टीम पर डंडों से हमला, पत्थर बरसाए, डिप्टी रेंजर गंभीर

जंगल से काटी गई लकड़ी जब्त करने से गुस्साए 7-8 लोगों ने वन अमले की टीम पर किया जानलेवा हमला, 3 वनकर्मी घायल.

Mungaoli wooden mafia
वन अमले की टीम पर किया जानलेवा हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
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अशोकनगर : मुंगावली इलाके के जंगलों में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं. मुंगावली वन परिक्षेत्र में अवैघ लकड़ी जब्त करने पर वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया. हमलावर जंगल से लकड़ियां काटकर बैलगाड़ी से ले जा रहे थे. हमले में डिप्टी रेंजर कमलेश बाथम एवं दो अन्य वनकर्मी घायल हुए हैं. उपचार के लिए मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अचानक 5 बाइक से पहुंचे हमलावर

वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी किरौला गांव के पास कुछ लोग अवैध रूप से लड़कियां काट रहे हैं. इसके बाद वन विभाग की 8 सदस्यीय टीम डिप्टी रेंजर कमलेश बाथम के साथ रवाना हुई. जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वहां कुछ लोग बैलगाड़ी से लकड़ियों को काटकर ले जा रहे थे. वनकर्मियों ने लकड़ी से भरी बैलगाड़ी को जब्त किया और ट्रैक्टर में रखवा कर मुंगावली की ओर ले जाने लगे.

मुंगावली एसडीओपी सनम बी खान (ETV BHARAT)

तभी कुछ ही दूरी पर 5 बाइक से पहुंचे 8 लोगों ने पत्थर और डंडों से वनकर्मियों पर हमला कर दिया. इसमें डिप्टी रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है. दो वनकर्मियों को भी चोटें आई हैं.

अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर

किरौला गांव के पास मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही मुंगावली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घायल वनकर्मियों को सिविल अस्पताल रवाना कराया. आसपास के ग्रामीणों से पुलिस पूछताछ कर रही है. वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है. मुंगावली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मुंगावली एसडीओपी सनम बी खान ने बताया "वन विभाग को किरौला गांव के जंगल में अवैध लकड़ी कटाई की सूचना मिली थी. इसके बाद डिप्टी रेंजर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों की पहचान की कोशिशें तेज हैं."

किसान की बाइक को ट्रैक्टर से कुचला

अशोकनगर के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में किसान ने ट्रैक्टर से दूसरे किसान की बाइक को कुचल दिया. किसान भी गंभीर घायल है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये घटना परेवा गांव में खेत से पानी निकासी के विवाद को लेकर हुई. विवाद बढ़ते ही पहले मारपीट हुई फिर सतवंत और काकू ने दूसरे किसान निर्मल सिंह की बाइक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. निर्मल सिंह पर भी हमला किया गया. ईसागढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. ईसागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है. वीडियो के माध्यम से भी जांच की जा रही है.

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