अशोकनगर में लूट, बंधक बनाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर पीटा, उठा ले गए 30 तोले सोने के साथ घी

अशोकनगर में पूर्व सरपंच के घर लूट, घर में घुसे बदमाशों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर पीटा, मुंह में कपड़े ठूंसे फिर की लूटपाट.

ASHOKNAGAR SARPANCH HOUSE LOOT
अशोकनगर में पूर्व सरपंच के घर लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 6:35 PM IST

3 Min Read
अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लूट की वारदात सामने आई है. नकाबपोश बदमाशों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर घर से करीब 30 लाख कीमत के आभूषण और ढाई लाख नगदी लूट लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने दंपत्ति को बुरी तरह से पिटाई भी कर दी. बदमाशों के भाग जाने के बाद दंपत्ति ने किसी तरह से अपने आप को बंधन से मुक्त किया और पुलिस को फोन किया. पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है.

बदमाशों ने दंपत्ति को बांधकर मुंह में ठूंसे कपड़े

मामला शाढ़ौरा थाना अंतर्गत खैजरा अटारी गांव का है. मंगलवार की देर रात गांव निवासी पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह यादव के घर में छत के रास्ते 5 बदमाश घुस गए. सबसे पहले बदमाशों ने सो रहे महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पर हमला किया. इसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने दोनों को बंधक बना लिया.

चिल्लाने पर आवाज बाहर न जाए इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ऊपर से भी कपड़ा बांध दिया. इसके बाद दोनों की पिटाई कर दी. खासकर महेंद्र को बुरी तरह पीटा. बदमाशों की पिटाई से महेंद्र सिंह का चेहरा लहूलुहान हो गया. पूरे चेहरे पर खून जम गया. इसके बाद बदमाश घर में रखे आभूषण, अन्य सामान और नगदी लूटकर फरार हो गए.

बदमाशों ने दंपत्ति को बांध और मुंह में ठूंसे कपड़े (ETV Bharat)

दीपावली पूजन के लिए बैंक से लाये थे नकदी

पीड़ित महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि "हाल ही में दीपावली पूजन के लिए बैंक से रकम निकाली थी. घर में लगभग 30 तोला सोना, ढाई लाख रुपए नगद और अन्य सामान रखा था. बदमाश सब उठा ले गए. घर में रखा घी और इंडक्शन भी नहीं छोड़ा. बदमाशों ने पूरे घर में इधर-उधर सामान बिखेर दिया. पूरे घर को तहस-नहस कर दिया. बदमाशों के फरार होने के कुछ देर बाद किसी तरह अपने आप को बंधन से मुक्त करके 112 पर पुलिस को फोन लगाया और पूरी वारदात बताई."

फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलते ही शाढ़ौरा थाना प्रभारी सुनील सिकरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया है. मामले में अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया, "पीड़ित परिवार ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिनों पहले उनके घर कुछ लोग काम करने आए थे.

उस दौरान उनसे विवाद हो गया था. पीड़ित का शक उन्हीं लोगों पर है. इसको गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है. थाना प्रभारी सहित साइबर की टीम को लगा दिया गया है. घटना स्थल से फिंगरप्रिंट सहित सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा."

