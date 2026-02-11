ETV Bharat / state

अशोनगर में चल रही थी हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री, पुलिस को भनक तक नहीं, 4 करोड़ का माल जब्त

अशोकनगर: इंदौर नारकोटिक्स टीम ने चंदेरी के कडराना गांव में छापा मारकर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. टीम ने मौके से लगभग 4 करोड़ रुपए का नशीला मादक पदार्थ जब्त किया है. यह हाईटेक एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का संचालन चंदेरी थाना से महज कुछ किलोमीटर दूर किया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक अशोकनगर पुलिस तक को भी नहीं लगी. इंदौर नारकोटिक्स टीम ने मंगलवार की रात को चंदेरी के कडराना गांव स्थित अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई.

पिस्टल सहित 2 आरोपी पकड़ाए

मुखबिर की सूचना के आधार पर इंदौर नारकोटिक्स टीम देर रात कडराना स्थित राघवेंद्र सिंह के ठिकाने पर पहुंची, जहां ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री पर बड़ी संख्या में नशीला सामान मिला. इसमें 1 किलो 282 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 किलो 579 ग्राम कच्चा पदार्थ, 2.45 किलो केमिकल, एक लाइसेंसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस मैगजीन सहित एक होंडा कार और ड्रग्स बनाने के आधुनिक उपकरण मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया. फैक्ट्री से 30 वर्षीय प्रियांशु जैन निवासी चंदेरी और 38 वर्षीय राघवेंद्र सिंह पवार निवासी कडराना को भी गिरफ्तार किया गया है.

भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री में भी जुड़ा था अशोकनगर का नाम

अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी, जहां से 92 करोड़ कीमत की 61.2 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी. यह ड्रग्स फैक्ट्री भोपाल से कुछ दूर जगदीशपुर में संचालित हो रही थी. इस कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़ाए थे, जिसमें से एक इंजीनियर फैजल कुरैशी अशोकनगर के मुंगावली का निवासी था. इस पूरे मामले में यह दूसरी करवाई है, जिसमें एमडी ड्रग्स मादक पदार्थों के मामले में अशोकनगर का नाम आया है.