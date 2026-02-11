ETV Bharat / state

अशोनगर में चल रही थी हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री, पुलिस को भनक तक नहीं, 4 करोड़ का माल जब्त

अशोकनगर पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, इंदौर नारकोटिक्स टीम ने मारा छापा, करोड़ों का माल जब्त.

ASHOKNAGAR MD DRUG FACTORY BUST
इंदौर नारकोटिक्स टीम ने ड्रग्स फैक्ट्री चंदेरी में मारा छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 8:02 AM IST

3 Min Read
अशोकनगर: इंदौर नारकोटिक्स टीम ने चंदेरी के कडराना गांव में छापा मारकर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. टीम ने मौके से लगभग 4 करोड़ रुपए का नशीला मादक पदार्थ जब्त किया है. यह हाईटेक एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का संचालन चंदेरी थाना से महज कुछ किलोमीटर दूर किया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक अशोकनगर पुलिस तक को भी नहीं लगी. इंदौर नारकोटिक्स टीम ने मंगलवार की रात को चंदेरी के कडराना गांव स्थित अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई.

पिस्टल सहित 2 आरोपी पकड़ाए

मुखबिर की सूचना के आधार पर इंदौर नारकोटिक्स टीम देर रात कडराना स्थित राघवेंद्र सिंह के ठिकाने पर पहुंची, जहां ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री पर बड़ी संख्या में नशीला सामान मिला. इसमें 1 किलो 282 ग्राम एमडी ड्रग्स, 2 किलो 579 ग्राम कच्चा पदार्थ, 2.45 किलो केमिकल, एक लाइसेंसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस मैगजीन सहित एक होंडा कार और ड्रग्स बनाने के आधुनिक उपकरण मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया. फैक्ट्री से 30 वर्षीय प्रियांशु जैन निवासी चंदेरी और 38 वर्षीय राघवेंद्र सिंह पवार निवासी कडराना को भी गिरफ्तार किया गया है.

भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री में भी जुड़ा था अशोकनगर का नाम

अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी, जहां से 92 करोड़ कीमत की 61.2 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी. यह ड्रग्स फैक्ट्री भोपाल से कुछ दूर जगदीशपुर में संचालित हो रही थी. इस कार्रवाई में 2 आरोपी पकड़ाए थे, जिसमें से एक इंजीनियर फैजल कुरैशी अशोकनगर के मुंगावली का निवासी था. इस पूरे मामले में यह दूसरी करवाई है, जिसमें एमडी ड्रग्स मादक पदार्थों के मामले में अशोकनगर का नाम आया है.

एमडी ड्रग्स फैक्ट्री, उठ रहे पुलिस पर सवाल

इंदौर नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोग चंदेरी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चंदेरी पुलिस थाना क्षेत्र में इतनी हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री संचालित हो रही थी और पुलिस को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी. यह चंदेरी पुलिस पर एक बड़ा सवालिया निशान है. इतनी बड़ी फैक्ट्री का संचालन चंदेरी थाना क्षेत्र में आखिर होता कैसे रहा ? इस बात की जानकारी उन्हें इंदौर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से लगी.

नारकोटिक्स टीम नेटवर्क की जांच में जुटी

अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा का कहना है कि "कुछ दिन पहले इंदौर नारकोटिक्स को इस बात की जानकारी लगी थी. इसके बाद नारकोटिक्स टीम ने चंदेरी पुलिस की मदद से इस अवैध ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा डाला. मौके से 4 करोड़ रुपए का नशीला मादक पदार्थ जब्त करने सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल नारकोटिक्स टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आरोपी किसके लिए काम करते हैं और ड्रग्स की सप्लाई कहां की जाती थी. सेटअप के देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस नेटवर्क के पीछे कई बड़े लोग हैं."

