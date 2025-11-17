ETV Bharat / state

अशोकनगर में ससुराल गया युवक लौटकर नहीं आया, संदिग्ध हालत में कुएं में मिला शव

अशोकनगर के शाढ़ौरा थाना क्षेत्र में ससुराल आए युवक का संदिग्ध परिस्थिति में कुएं में मिला शव, लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप.

ASHOKNAGAR MURDER CASE
ससुराल गए युवक की कुएं में तैरता मिला शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 12:11 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अशोकनगर: शाढ़ौरा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. गुना के बजरंगगढ़ गांव में अपने ससुराल आए देवेंद्र का शव कुएं में तैरता हुआ मिला है. जिससे हत्या व अन्य आपराधिक कृत्य की आशंका जताई जा रही है. मृतक के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप

मृतक के परिजन ने आरोप लगाया है कि, घर से देवेंद्र यह बोलकर निकला था की पत्नी भूरिया को लेने बजरंगगढ़ जा रहा हूं, लेकिन जब वो लौटकर नहीं आया तो हमने बजरंगगढ़ थाने में शिकायत की. उसके बाद खबर आई कि उसकी लाश एक कुएं में मिली है. जानकारी के अनुसार, शाढ़ौरा तहसील के पहाड़ा निवासी देवेंद्र की शादी गुना के बजरंगगढ़ निवासी भूरिया से 6 साल पहले शादी हुई थी. दोनों का एक बच्चा भी है.

मृतक की पत्नी ने पिता और भाई को बताया निर्देष (ETV Bharat)

ससुराल आए युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव

मृतक देवेंद्र के भाई बुंदेल सिंह अहिरवार ने कहा कि "जब लड़की पक्ष से फोन आया था, उस वक्त मेरा भाई खेत में पानी दे रहा था, लेकिन फोन आने के बाद वो सब काम छोड़कर सीधा अपनी पत्नी के यहां बजरंगगढ़ पहुंच गया. 14 तारीख को जब देवेंद्र के भाई ने भूरिया को फोन किया तो वहां से जवाब मिला कि वो कहीं चला गया है. हमे इसके बारे में पता नहीं है."

अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

जिसके बाद देवेंद्र के भाई बुंदेल ने बजरंगगढ़ थाने में आवेदन दिया कि उसका भाई अपने ससुराल गया था, जहां से वह लापता हो गया. जिसके बाद बीती 15 तारीख को देवेंद्र का भाई लड़की के घर बजरंगगढ़ पहुंचा. यहां बुंदेल सिंह को खबर मिली कि बजरंगगढ़ में मरघट साला के पास में देवेंद्र मृत अवस्था में मिला है.

पन्नी ने पिता और भाई को बताया निर्दोष

इस मामले में मृतक देवेंद्र की पत्नी भूरिया ने बताया कि "मेरे पति देवेंद्र 13 तारीख को अचानक घर आए थे. वह मुझसे बगैर कुछ कहे यहां से गाड़ी लेकर चले गए. मुझे नहीं बताया था कि लेने आ रहे हैं. मेरे घर वालों को भी फोन नहीं लगाया था. मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है. मेरे पिता और भाई सुबह 9 बजे मजदूरी करने चले जाते हैं."

इस मामले में बजरंगगढ़ थाना प्रभारी कृपाल सिंह परिहार का कहना है कि "मामले में मर्ग कायम किया गया है. शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजन को सौंप दिया गया है. मामले की जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे."

Last Updated : November 17, 2025 at 12:18 PM IST

TAGGED:

YOUNG MAN SUSPICIOUS DEATH
ASHOKNAGAR NEWS
CASE REGISTERED AGAINST ACCUSED
ASHOKNAGAR IN LAWS ACCUSED MURDER
ASHOKNAGAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.