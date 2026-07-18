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अशोकनगर के जागेश्वरी लोक में बाहर के पत्थर का नहीं होगा इस्तेमाल, महाकाल लोक की तरह चमकेगा

अशोकनगर के मां जागेश्वरी लोक में दिखेगी ग्वालियर और चंदेरी की झलक, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश.

ASHOKNAGAR MAA JAGESHWARI DHAM
अशोकनगर के जागेश्वरी लोक में बाहर के पत्थर का नहीं होगा इस्तेमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:03 PM IST

3 Min Read
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अशोकनगर: मां जागेश्वरी लोक निर्माण में ग्वालियर और चंदेरी के पत्थरों की झलक दिखाई देगी. 20 करोड़ की लागत से जागेश्वरी धाम में चल रहे देवी लोक निर्माण कार्य का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निरीक्षण किया.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के 3 दिवसीय दौरे पर थे. जिसमें अंतिम दिन वह चंदेरी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, यहां हो रहे निर्माण कार्य में क्षेत्रीय अंचल की झलक दिखाना चाहिए, इस तरह से यहां निर्माण कार्य किया जाए.

'महाकाल लोक की तरह सुंदर होगा मां जागेश्वरी धाम'

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मां जागेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली और मंगल कामना की प्रार्थना की. उन्होंने बताया, "जल्द ही मां जागेश्वरी धाम भी महाकाल लोक की तरह सुंदर और आकर्षक दिखाई देगा."

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जागेश्वरी धाम में चल रहे देवी लोक निर्माण का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

चंदेरी और ग्वालियर के पत्थर से निर्माण करने के निर्देश

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां मौजूद कलेक्टर को बताया कि मंदिर परिसर में किस तरह से निर्माण कार्य होना है. उन्होंने साफ निर्देश दिए, "हमारा चंबल ग्वालियर संभाग पत्थरों की खदान है. इसलिए इस लोक में ग्वालियर और चंदेरी के पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाए. जिससे भव्य मंदिर में स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा. मंदिर निर्माण में स्थानीय पहचान की झलक दिखाना चाहिए."

मंदिर पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश

मां जागेश्वरी के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि, इस निर्माण कार्य में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आना चाहिए. मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण हो रहा है, इसे भी शीघ्र हटाए जाए ताकि मंदिर का निर्माण जल्द पूर्ण हो.

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केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निरीक्षण के बाद दिए निर्देश (ETV Bharat)

'सिंधिया परिवार का हिस्सा है चंदेरी'

केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया ने कहा, "आज मां जागेश्वरी मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मां जागेश्वरी लोक के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मोहन यादव को मैंने निवेदन किया था. इसके बाद उन्होंने 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है."

उन्होंने बताया कि "यह पुराने सिंधिया स्टेट के जमाने का बना हुआ स्ट्रक्चर है. 1894 का माधव महाराज का बोर्ड भी लगा हुआ है. एलिजा बहादुर महाराज का बोर्ड लगा हुआ है. पुरातत्व विभाग को कहा गया है कि निर्माण में क्षेत्रीय झलक दिखाना चाहिए. पुराने जमाने में पानी के लिए भी निकास दीवाल के अंदर से बनाया हुआ है. इसका जीणोद्धार पुरातत्व विभाग के द्वारा ही होना चाहिए. मुझे विश्वास है की आने वाले समय में चंदेरी लोक भी महाकाल लोक की तरह ही दिखाई देगा."

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