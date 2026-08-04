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अशोकनगर के तालाब में बचा 20 दिन का पानी, कैसे बुझेगी प्यास, भगवान की शरण में पालिका

जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर अमाहि तालाब, जिस पर पूरे शहर को पानी पिलाने की जिम्मेदारी है. वह अब सूखने की कगार पर आ गया है. बारिश नहीं होने के कारण तलाब में सिर्फ 7 फिट पानी बचा है. जबकि 2025 में इसी समय तलाब में 10 से 12 फ़ीट पानी आ गया था. फिलहाल अभी तलाब में 7 फिट पानी के साथ 3 फीट सिल्ट (मिट्टी) जमा है, ऐसे में अब शहर वासियों के लिए बारिश का ना होना बड़ी मुसीबत बन रहा है.

अशोकनगर: इस बार अलनीनो लोगों को तड़पा भी रहा है और परेशान भी कर रहा है. कहीं ज्यादा बारिश हो रही है. तो कहीं सूखा पड़ा है. मध्य प्रदेश में तो हालात यह है कि लोग बारिश को तरस रहे हैं. कई जगहों के तालाब और कुआं सूख रहे हैं. अशोकनगर में बारिश नहीं होने के कारण शहर की प्यास बुझाने वाला अमाहि तलाब सूखने की कगार पर है. अब बारिश के लिए नपा परिषद भगवान की शरण में पहुंची.

इसी जल संकट को लेकर हाल ही में कुछ दिन पहले नपाध्यक्ष नीरज ममानोरिया ने पूरी परिषद के साथ एक बैठक लेकर जल संकट पर चर्चा रखी थी. जिसमें बताया गया था कि 7 फीट पानी से शहर को केवल हम 20 दिन पानी ही दे पाएंगे. यह एक गंभीर विषय है, इसके बाद पूरी नगर पालिका भगवान महादेव की शरण में पहुंची थी. जहां भगवान भोलेनाथ से अच्छी बारिश की कामना की थी.

भगवान की शरण में नगर पालिका (ETV Bharat)

पालिका ओर नगरवासियों की बड़ी चिंता

बता दें कि अमाहि तालाब शहर वासियों के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत है. जिससे अशोकनगर के लोगों को पानी मुहैया कराया जाता है, लेकिन जुलाई माह में बारिश नहीं होने के कारण तालाब में केवल 7 फीट पानी बचा है. जिससे केवल 20 दिन ही जल आपूर्ति हो सकती है. ऐसे में जल संकट को लेकर शहर वासी और नगर पालिका बेहद गंभीर और चिंतित है.

अमाहि तालाब में बचा 7 फीट पानी (ETV Bharat)

वहीं नगर पालिका ने शहर के लोगों से पानी को व्यर्थ ना बहाने की अपील की है. नपा अध्यक्ष नीरज ममानोरिया ने बताया कि "इस समय पानी बहुत अमूल्य है. सभी लोग अपने घरों में व्यर्थ पानी न बहाए. नालों में टोटियां लगाए, जिससे हम पानी को संरक्षित कर सकें. नपाध्यक्ष नीरज मनोरिया भी अमाही तालाब का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण जल संकट की विकराल समस्या आ सकती है.

वहीं तालाब में केवल 7 फीट पानी बचा है. इससे मात्र हम लगभग 20 दिन तक शहर को पानी सप्लाई दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में ईश्वर ही हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं. इसी के साथ उन्होंने अमाहि तालाब के पास बने फिल्टर प्लांट पर मंगलवार से श्री रामायण जी का पाठ शुरू कर दिया है. वहीं बुधवार को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, ताकि अच्छी बारिश हो सके. जिससे शहर वासियों को प्यास के साथ-साथ किसानों के चेहरे पर भी खुशहाली आ सके. अच्छी बारिश से फसल भी अच्छी होगी.