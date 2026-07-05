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अशोकनगर में अर्थी पर सिस्टम, ऐतिहासिक नगरी में कीचड़ और पानी से गुजरती अंतिम यात्रा

अशोकनगर: ऐतिहासिक नगरी चंदेरी से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में बस्ती के कुछ लोग एक शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से ले जाते नजर आ रहे हैं. सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि एंबुलेंस या किसी गाड़ी की पहुंच वहां मुश्किल है, जिसके चलते मजबूर होकर परिजनों ने कंधों पर ही शव को और अंतिम संस्कार की सामग्री उठाकर अंतिम यात्रा निकाली.

जानकारी के अनुसार, ऐतिहासिक नगरी चंदेरी के फतेहाबाद बस्ती के मुक्तिधाम तक का रास्ता पूरी तरह से कीचड़नुमा हो चुका है. यहां से शव वाहन सहित अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल है, जिसके चलते स्थानीय लोग इसी कीचड़ से होकर अंतिम यात्रा निकालने को मजबूर हैं.

ऐतिहासिक नगरी में कीचड़ और पानी से गुजरती अंतिम यात्रा (ETV Bharat)

कीचड़मय हुआ मुक्तिधाम

लोगों ने कई बार मुक्तिधाम नहीं होने की खबरें सुनी और पढ़ी भी हैं, लेकिन ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में मुक्तिधाम तक पहुंचने का अंतिम सफर ही लोगों के लिए अब मुसीबत का कारण बन चुका है. चंदेरी के वार्ड 19 और 20 के बीच फतेहाबाद नईबस्ती में मुक्तिधाम का रास्ता कीचड़मय हो गया है. जहां शव यात्रा ले जाने के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. इस मुक्ति धाम तक जाने के लिए लोगों को घुटने तक कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है. जहां लोग नगर पालिका के अधिकारियों को कोसते नजर आ रहे हैं.

पानी और कीचड़ के बीच अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की माने तो मुक्तिधाम जाने वाले जलभराव वाले रास्ते पर कंधों पर अर्थी लेकर निकलना मुश्किल होता है. मुक्तिधाम के आसपास भी कीचड़ और दलदल है जिसके कारण वहां दुर्गंध का सामना करना पड़ता है. इस ओर नगर पालिका और चंदेरी प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जीवन के अंतिम सफर का यह रास्ता सुगम हो सके. नगर पालिका से सीएमओ प्रदीप शर्मा ने कहा, "मेरे संज्ञान में मामला आया है. जल्द ही जांच कर इसे दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा."