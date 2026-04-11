अशोकनगर मंडी में गेहूं बेचने आए किसान पहले गुस्से से लाल-पीले, फिर कलेक्टर की ट्रिक से गदगद
अशोकनगर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा औने-पौने दाम पर गेहूं खरीद करने से किसान भड़के. कलेक्टर ने मामले को संभाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:25 PM IST
अशोकनगर : अशोकनगर जिले की मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ गई है. 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई. एमएसपी पर गेहूं की खरीद को लेकर किसान उत्साहित हैं. किसान ट्रॉलियां लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं. इस दौरान कुछ किसान अपनी फसल जल्द बेचकर मौके पर ही भुगतान के लिए व्यापारियों से सौदा कर रहे हैं. ऐसे में एक किसान की फसल के कम दाम लगाने पर हंगामा होने लगा. लगभग 3 घंटे तक मंडी में नीलामी बोली नहीं लग सकी. कलेक्टर समेत अफसरों ने मंडी में पहुंचकर मामले का निपटारा किया. इसके बाद खरीदी फिर शुरू हुई.
व्यापारी ने कम रेट लगाया तो भड़का किसान
कृषि उपज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसान संदीप यादव ने बताया "2 दिन के इंतजार के बाद जब ट्रॉली पर नीलामी बोली करने के लिए नंबर आया तो वहां मौके पर केवल दो व्यापारी ही मौजूद थे. जिन्होंने गेहूं की बोली केवल 2400 रुपये प्रति क्विंटल भाव लगाया. ये देखकर और किसान भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया. व्यापारियों ने नीलामी बोली बंद कर दी. इससे कतार में खड़े कई किसान अपने फसलों की तौल नहीं करा पाए."
कृषि उपज मंडी में उपस्थित आमखेड़ा के किसान सतीश यादव ने बताया "नीलामी बोली में व्यापारी सैंपल में फसल देखकर भाव लगा रहे हैं. कुछ किसान सैंपल की फसल लेकर पहुंच जाते हैं, व्यापारी उसी फसल की कम दाम लगाकर खरीदी कर लेते हैं. इस कारण नीलामी बोली में खड़े किसानों की फसलों पर बड़ा असर पड़ रहा है."
हंगामे की सूचना पर पहुंचे कलेक्टर
दोपहर 2 बजे से गेहूं नीलामी शुरू की गई और 2:30 बजे संदीप यादव की गेहूं की फसल की कम कीमत लगने पर वहां हंगामा हो गया. कलेक्टर साकेत मालवीय, एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी, कृषि विभाग सहित पुलिस भी मौके पर पहुंचे. कलेक्टर की समझाइश के बाद किसान ने दोबारा तौल करवाई और उसकी फसल 2410 रुपए प्रति क्विंटल विकी. इसके बाद नीलामी बोली शुरू की गई.
कलेक्टर के निर्देश पर तैयार होगी डेस्क हेल्पलाइन
कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया " मंडी पर अधिक लोड बढ़ गया है. जिस कारण यहां कई अव्यवस्थाएं हैं. इन सब को देखते हुए हम कृषि उपज मंडी में डेस्क हेल्पलाइन तैयार कर रहे हैं. जिसमें किसानों की सुविधा पर नियमित ध्यान रखा जाएगा. यह डेस्क सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगी. जिसमें राजस्व, कृषि विभाग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठेंगे. मैं भी समय निकालकर यहां का दौरा करूंगा."
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किसानों ने ताली बजाकर किया कलेक्टर का अभिवादन
किसानों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करने कलेक्टर साकेत मालवीय पहुंचे. उन्होंने व्यापारियों और किसानों को संतुष्ट किया. इसके साथ ही उन्होंने दोबारा से मंडी नीलामी प्रक्रिया शुरू की. कलेक्टर ने किसानों की हित में कई अहम फैसले दिए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी किसान की नीलामी के बाद मंडी में ही तौल कराई जाएगी. वह मंडी से बाहर जाकर किसी व्यापारी के गोदाम पर ट्रॉली नही भेजी जाएगी.
इस बात को लेकर उपस्थित किसानों ने कलेक्टर का ताली बजाकर अभिवादन किया. राज्य सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य पर 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 40 रुपए का बोनस भी शामिल है.