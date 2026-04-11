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अशोकनगर मंडी में गेहूं बेचने आए किसान पहले गुस्से से लाल-पीले, फिर कलेक्टर की ट्रिक से गदगद

अशोकनगर कलेक्टर की ट्रिक से किसान हुए गदगद ( ETV BHARAT )