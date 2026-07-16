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अशोकनगर में तार वाले बालाजी सरकार के चरणों में सिंधिया, दतिया चुनाव में किया जीत का दावा

तार वाले बालाजी सरकार के चरणों में सिंधिया ( ETV Bharat )

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार देर शाम अशोकनगर पहुंचे. जहां गुरुवार की सुबह उन्होंने अशोकनगर के प्राचीन तार वाले बालाजी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की. इसके बाद वे अपने जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय में आवेदकों की समस्या भी सुनी. इसके बाद बरखेड़ी स्थित लॉ कॉलेज पर आजीविका मिशन की महिलाओं से रूबरू होंगे. इसके बाद मुंगावली विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे.

अशोकनगर: तीन दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में है. जहां अल सुबह उन्होंने तार वाले बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की. मीडिया के सवाल पर उन्होंने दतिया उप चुनाव में जीत का दावा किया है. इस दौरान लोग अपनी समस्याएं लेकर केंद्रीय मंत्री के पास जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे.

दतिया उपचुनाव में जीत का दावा

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया उपचुनाव को लेकर कहा कि "देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दतिया यूपी चुनाव भाजपा ही जीतेगी. उन्होंने इस जीत को लेकर दावा भी किया है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में जरूर लहराएगा.

अशोकनगर पहुंचे सिंधिया (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ने बताया की गुना में अदानी सीमेंट का ढाई हजार करोड़ का निवेश, तो वही शिवपुरी में भी एक बड़ा प्लांट लगाया गया है, लेकिन इससे पहले अशोकनगर को भी बड़ी सौगात मिली है. जहां देश के चार बड़े टेलीकॉम सेंटर में से अशोकनगर में भी कॉल सेंटर खोला गया है. जिसमें लगभग 600 युवाओं को रोजगार भी मिला है."

जनसुनवाई में पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा

जनसंपर्क कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों लोग सिंधिया की जनसंख्या में पहुंचे थे. जहां लाइन में लगे कई लोगों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने लोगों के आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया, लेकिन वहीं लाइन में पीछे की कतार में लगे कुछ लोगों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा. उनका कहना था कि हम कई बार प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या पर सुनवाई नहीं हुई. इसलिए हम केंद्रीय मंत्री को अपनी समस्या बताना चाहते थे, लेकिन वे चले गए जिससे हमारी समस्या अधूरी रह गई.