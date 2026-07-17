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युवाओं को रोजगार देने का सिंधिया का जादुई फंडा, अशोकनगर में धरातल पर प्रूफ किया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में युवाओं को जॉब देने का डिटेल्स दिया. जल्द ही 2 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार.

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अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
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अशोकनगर : गुरुवार को कुछ पत्रकारों ने जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्यसिंदिया से पूछा "अपने संसदीय क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या-क्या किया?" इसका जवाब सिंधिया ने शुक्रवार को विस्तार से दिया. सिंधिया ने कहा "कितने करोड़ों का निवेश हुआ, इसकी तुलना में ये देखा जाना चाहिए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला. अशोकनगर में जल्द ही 2 हजार युवाओं को जॉब मिलेगा."

अशोकनगर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया

अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने अशोकनगर और मुंगावली का भ्रमण किया. अशोकनगर में तार वाले बालाजी के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद जब वह निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे अशोकनगर में विकास कार्यों को लेकर सवाल दागे. सिंधिया ने मजाकिया लहजे में गोलमोल जवाब दिया. अगले दिन शुक्रवार को प्रेस वार्ता में उन्होंनेविस्तार से जवाब दिया.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया रोजगार का फंडा (ETV BHARAT)

सिंधिया बोले- मेरा लक्ष्य अधिक रोजगार दिलाने का

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अशोकनगर की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा "मैंने कॉल सेंटर तैयार कराया, वहां अभी 592 नौजवान रोजगार कर रहे हैं. किसी ने मुझसे पूछा था 600 से क्या होता है ? मैं बताना चाहता हूं कि हजार करोड़ की योजनाएं लागू हो जाएं और उसमें 100 लोगों को ही रोजगार मिले और दूसरी तरफ मेरा काम यह है कि राशि पर ध्यान नहीं दिया जाए बल्कि रोजगार अधिक मिले. करीब 600 नौजवान जो कि कॉलेज से नहीं निकले हो, 18 साल 21 साल तक के हैं. उन्हें शुरुआत में 20 से 25 हजार की तनख्वाह मिल रही है, क्या कम है."

अशोकनगर में जिओ का कॉल सेंटर खुलेगा

सिंधिया ने कहा "ऐसी ही लखपति दीदी योजना है. अब जिन लोगों की नकारात्मक मंशा है, उनको मैं जवाब नहीं देना चाहता. 600 बच्चों या 512 बच्चों को अभी नौकरी मिल रही है. कॉल सेंटर में अच्छे से युवा सेवाएं दे रहे हैं. मैंने वहां जाकर निरीक्षण किया था. रिलायंस जिओ द्वारा 6 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है. जमीन और बिल्डिंग लॉ कॉलेज के पास तय की गई है. वहां 40000 स्क्वायर फीट से 2000 सीटर नया कॉल सेंटर तैयार होगा. 2000 युवा जो कि अशोकनगर, गुना, मुंगावली, बीना, राघोगढ़ या बमोरी के होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा."

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