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अशोकनगर में बेहद भावुक हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे दिल की हर धड़कन आपके लिए

करीला धाम में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में सिंधिया ( ETV BHARAT )

अशोकनगर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले में समस्या के चलते उन्होंने कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए. वह शनिवार युवा संवाद के बाद रात 9 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे. सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे हैं. अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी सहित सहराई में उनके कई कार्यक्रम और आमसभाएं होनी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा में कहा "मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं. गला बैठ गया है. गला भले ही बैठ जाए लेकिन मेरे दिल की हर धड़कन क्षेत्रवासियों के लिए धड़कती है. जनता के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूं."

सहराई की सभा में हुए भावुक