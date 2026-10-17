अशोकनगर में बेहद भावुक हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे दिल की हर धड़कन आपके लिए
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान गला खराब हो गया. सारे कार्यक्रम निरस्त. मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:11 PM IST
अशोकनगर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले में समस्या के चलते उन्होंने कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए. वह शनिवार युवा संवाद के बाद रात 9 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे. सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे हैं. अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी सहित सहराई में उनके कई कार्यक्रम और आमसभाएं होनी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा में कहा "मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं. गला बैठ गया है. गला भले ही बैठ जाए लेकिन मेरे दिल की हर धड़कन क्षेत्रवासियों के लिए धड़कती है. जनता के लिए मैं दिन-रात काम कर रहा हूं."
सहराई की सभा में हुए भावुक
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले दिन अशोकनगर में महिला मोर्चा कार्यालय का शुभारंभ कर मुंगावली पहुंचे. जहां उन्होंने करीला धाम पहुंचकर जनजातीय सम्मेलन को आयोजित संबोधित किया. मुंगावली से ही उनके गले में समस्या आने लगी थी. इसके बाद जब सिंधिया सहराई में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उनके संबोधन के दौरान उनका गला बैठने लगा. इसके बाद देर रात उनके रविवार के कार्यक्रम को स्थगित किया गया. वहीं शनिवार को भी कई आयोजन को संक्षिप्त में किया जा रहा है.
पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ और जन संवाद करेंगे सिंधिया
जिला मुख्यालय पर कई महीनों से पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया था. जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सिंधिया के द्वारा किया जाना था. हाल ही में उनके दौरे में पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ का भी उल्लेख किया गया था. शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ कर सीधे युवा संवाद करेंगे. जहां युवाओं के कई सवाल सुने और जवाब दिए जाएंगे. हालांकि आज के दिन उनके कई कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है.
- सिंधिया सम्पत्ति विवाद में कोर्ट का अहम फैसला, प्रतिमा देवी अगली सुनवाई तक साबित करें धोखाधड़ी
- 26 दिन के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश आएंगे अमित शाह, सिंधिया के आमंत्रण पर इस खास कार्यक्रम में होंगे शामिल
आज इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी किला कोठी से निकलकर चंदेरी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद भी महोली पहुंचकर लोधी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. वही सेमरखेड़ी पहुंचकर ग्राम चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे, इसके बाद वह अशोकनगर पहुंचकर पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ कर सीधे युवा संवाद में छात्रों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह रात में ग्वालियर के लिए रवाना होंगे.