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65 लाख के सोने-चांदी के आभूषण से मां अंबे का भव्य श्रृंगार, मनमोहित कर लेगा मां अद्भुत रूप

65 लाख के सोने-चांदी के आभूषण से मां अंबे का भव्य श्रृंगार, ( ETV Bharat )

अशोकनगर: नगर के गौशाला रोड स्थित जिंद बाबा झांकी समिति द्वारा 37 साल पहले पहली बार माता रानी की झांकी सजाई गई थी. इसके बाद माता रानी को श्रद्धालुओं द्वारा चांदी के कुछ आभूषण भेंट किए गए थे. इसके बाद समिति संचालक ने छोटे-छोटे आभूषणों को गला कर माता रानी के लिए चांदी का एक भव्य मुकुट बनवाया था. इसके बाद से ही शुरू हुआ यह सिलसिला आज 44 तोला सोने के एवं साढे़ तीन किलो चांदी के आभूषणों में तब्दील हो गया.

इन आभूषणों की बाजार भाव में कीमत आंकी जाए, तो लगभग 65 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है. इन्हीं आभूषण से माता रानी का भव्य श्रृंगार किया जाता है. जिसे देखने के लिए अशोकनगर ही नहीं बल्कि आसपास जिलों से लोग भी पहुंच रहे हैं.