65 लाख के सोने-चांदी के आभूषण से मां अंबे का भव्य श्रृंगार, मनमोहित कर लेगा मां अद्भुत रूप
अशोकनगर में 44 तोला सोना और साढे़ तीन किलो चांदी के आभूषणों से मां अंबे का श्रृंगार,सीसीटीवी और पुलिस का 24 घंटे रहता है पहरा. मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:02 PM IST
अशोकनगर: नगर के गौशाला रोड स्थित जिंद बाबा झांकी समिति द्वारा 37 साल पहले पहली बार माता रानी की झांकी सजाई गई थी. इसके बाद माता रानी को श्रद्धालुओं द्वारा चांदी के कुछ आभूषण भेंट किए गए थे. इसके बाद समिति संचालक ने छोटे-छोटे आभूषणों को गला कर माता रानी के लिए चांदी का एक भव्य मुकुट बनवाया था. इसके बाद से ही शुरू हुआ यह सिलसिला आज 44 तोला सोने के एवं साढे़ तीन किलो चांदी के आभूषणों में तब्दील हो गया.
इन आभूषणों की बाजार भाव में कीमत आंकी जाए, तो लगभग 65 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है. इन्हीं आभूषण से माता रानी का भव्य श्रृंगार किया जाता है. जिसे देखने के लिए अशोकनगर ही नहीं बल्कि आसपास जिलों से लोग भी पहुंच रहे हैं.
इन आभूषणों से किया गया मां का दिव्य श्रृंगार
झांकी में अंबे माता का सोने एवं चांदी से भव्य आकर्षक श्रंगार किया गया है. जिसमें माता को सोने का बाजूबंद, माथे पर बिंदी, एक बड़ा हार, मंगलसूत्र, नथ,बेंदी, रानी हार, करधनी, कानों में कुंडल एवं 16 अंगूठियां पहनाई गई है. जबकि चांदी की पांच पायल, बिछिया और 3 किलो चांदी का मुकुट भी मैया के सिर पर सजाया गया है. इसके अलावा चांदी की चरण पादुका, श्रृंगार दानी और चांदी की थाली भी शामिल है. समिति संचालक का कहना है की हर बार माता के आभूषणों में इजाफा किया जाता है. जिसमें माता के भक्त जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.
चारों तरफ सीसीटीवी 24 घंटे पुलिस का पहरा
माता रानी की झांकी में लाखों के आभूषण से श्रृंगार किया गया है. जिसको लेकर झांकी के अंदर और बाहर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिन पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है. इसके अलावा 4 सालों से यहां पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहता है. ताकि किसी तरह की घटना घटित ना हो सके. समिति आयोजकों ने बताया कि हमने 4 साल पहले पुलिस अधीक्षक महोदय से सुरक्षा की दृष्टि से निवेदन किया था, इसके बाद से ही लगातार माता रानी के दरबार में एक चार का गार्ड 6-6 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहता है. जिसके कारण किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती.
विसर्जन के दौरान आभूषण की बोली की अनूठी पहल
समिति के संरक्षक महेंद्र भारद्वाज बताते हैं कि "37 साल पहले माता को श्रद्धालुओं ने चांदी की पायल भेंट की थी. इसके बाद हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम माता को सोने और चांदी के आभूषण से श्रृंगार करें. इसके बाद हमने उन छोटे-छोटे चांदी के आभूषणों को गलवा कर माता के लिए एक विशाल मुकुट बनवाया था. माता रानी के विसर्जन के दौरान उनके जो भी आभूषण होते हैं, श्रद्धालु उस पर बढ़-चढ़कर बोली लगाकर प्रसाद रूप में उन्हें खरीदते हैं.
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जिन पैसों से हम और अधिक माता के लिए ज्वेलरी खरीद लेते हैं. धीरे-धीरे आधा किलो चांदी से शुरू हुई पहल आज 37 साल बाद लाखों के आभूषण तक पहुंच गई. हमने इस बार माता को 44 लाख सोने की ज्वेलरी एवं साढे़ तीन लाख चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया है. माता रानी की कृपा से यह श्रृंगार और भी बढ़ता जाएगा. इसमें सभी भक्तजनों का मन के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है. जिसे हम लोग बनाए रखने में हमेशा प्रयास करते हैं.
झांकी में साफ स्वच्छता के लिए भी लगाए स्लोगन
जिंद बाबा झांकी समिति में साफ एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. हर बार झांकी महोत्सव के दौरान आमजन से साफ सफाई एवं तंबाकू सिगरेट के प्रति जागरूक करने की अपील भी की जाती है. इस बार भी झांकी पंडाल में गुटखा तंबाकू को यहां वहां थूकने के लिए मनाही की गई है. आयोजकों का कहना है की कई श्रद्धालु नंगे पैर झांकियां में एवं मंदिर जाते हैं, जिससे उनके पैरों में यह गंदगी आती है. इसलिए हमारे द्वारा पहल की जाती है कि तंबाकू गुटके को सड़क पर ना चुके. ताकि श्रद्धालुओं को साफ एवं स्वच्छ वातावरण मिल सके."